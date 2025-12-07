La exposición itinerante del Plan de Reforestación de Aragón inicia en Ateca su recorrido por la Comunidad

La muestra del PREA puede visitarse en Ateca en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Ateca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante del Plan de Reforestación de Aragón (PREA) 2024-2027 ha iniciado esta semana su recorrido por la geografía aragonesa en Ateca (Zaragoza), primer municipio donde se muestra esta iniciativa divulgativa. La exposición fue inaugurada el pasado 1 de diciembre en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento y este miércoles, 3 de diciembre, tuvo lugar una charla-presentación a cargo del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Ateca.

El acto, celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento, contó con la asistencia de vecinos de la localidad y alumnado del IES Zaurín de Ateca, y fue inaugurado por el alcalde, Ramón Cristóbal. La sesión sirvió para dar a conocer los objetivos del PREA, repasar la historia de la repoblación forestal en Aragón y detallar las actuaciones que se están desarrollando actualmente en el término municipal.

En la primera parte de la charla, el doctor ingeniero de montes Ignacio Pérez-Soba, director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, realizó un recorrido histórico por la repoblación forestal desde mediados del siglo XIX, subrayando su papel clave frente a las inundaciones y la degradación del territorio. "Tener las cuencas deforestadas implica que las aguas circulen sin obstáculo, lo que nos conduce inevitablemente a la necesidad de la reforestación", señaló.

Pérez-Soba destacó además el carácter pionero de Aragón en esta materia: "Aragón, y especialmente la provincia de Zaragoza, es una referencia en repoblación forestal desde finales del siglo XIX, con hitos como la primera repoblación de Zuera en 1868 o el vivero forestal de Agramonte en 1888".

Explicó que, históricamente, las repoblaciones han respondido a objetivos de mejora física del monte, prevención de inundaciones y generación de empleo rural, y que en la actualidad se suma el objetivo de la captación de CO2 como herramienta frente al cambio climático.

RECUPERAR EL PULSO REPOBLADOR

El director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza recordó que Aragón cuenta con cerca de 281.000 hectáreas repobladas frente a más de un millón de hectáreas desarboladas, y resaltó que el PREA supone un punto de inflexión en el ritmo de repoblación, multiplicando por más de cinco la media del periodo 2012-2022.

"Queremos recuperar un pulso repoblador que permita avanzar en masa forestal, educación ambiental, desarrollo rural y lucha contra el cambio climático", indicó. El plan prevé plantar dos millones de árboles en 2.000 hectáreas, con una inversión superior a 10 millones de euros en cuatro años.

En el término municipal de Ateca está prevista la actuación sobre 238 hectáreas, con más del 70% del terreno ya preparado y plantaciones en marcha, lo que convierte a este municipio en la segunda mayor intervención del PREA, tras Tarazona.

Por su parte, el ingeniero de montes Marco Lorenzo, subdirector del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza y director del proyecto de repoblación en Ateca, detalló los trabajos concretos que se están ejecutando en la zona. Uno de los proyectos principales es la restauración y repoblación del Monte de Utilidad Pública (MUP) nº 453 "Dehesa Sanchorrena y Las Cañadas", con una superficie de 153,55 hectáreas, donde se plantarán 169.000 árboles, entre ellos más de 1.675 encinas, además de pino carrasco y pino piñonero.

Asimismo, se actuará en los MUP nº 541 "El Oro, Cañada Elipe, El Losal y Los Olmos" y nº542 "El Hocino, Valdelatorre y Zorroluengo", afectados por el incendio forestal de 2022, con una superficie total de 97,32 hectáreas y 112.500 árboles, incluidas más de 7.350 encinas.