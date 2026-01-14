Una exposición en el Museo Pablo Serrano relaciona a Goya con la moda de su época a través de sus retratos

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en la exposición 'Goya, cazador de tendencias' en el IAACC Pablo Serrano. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Museo Pablo Serrano de Zaragoza ha inaugurado este miércoles la exposición 'Goya, cazador de tendencias', que permite acercarse a la figura del pintor de Fuendetodos y en la indumentaria de la época a través de la moda que plasmó en sus retratos.

La muestra la ha impulsado la Fundación Goya en Aragón en el marco del Plan Director del Bicentenario de Goya 2028, elaborado por la Dirección General de Cultura del Gobierno autonómico.

En la inauguración de la muestra, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha recordado que esta propuesta forma parte de las acciones programadas con motivo del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, que se conmemorará en 2028.

Hasta llegar a esa fecha, se están desarrollando distintas iniciativas que permiten profundizar en la figura del genio aragonés y en su obra desde diferentes perspectivas: la gastronomía de la época, la música popular y culta o, en este caso, la indumentaria, a la que el pintor prestaba gran atención en sus cuadros.

Además, ha avanzado que profundizarán en esta línea de trabajo: "Queremos que el mundo de la moda penetre en los museos de arte contemporáneo".

UN AÑO "INTENSO"

La coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, ha explicado que es la primera exposición que coordina e inaugura la Fundación este año y la segunda que se desarrolla en el IAACC Pablo Serrano.

"Este año va a ser intenso para la Fundación, inauguraremos una docena de exposiciones en todo el territorio sobre Goya y su obra y seguiremos trabajando en el plan del bicentenario", ha dicho.

Es la primera vez, además, que la Fundación Goya en Aragón trabaja en una muestra sobre indumentaria y "ha sido un camino bonito, apasionante y lleno de sorpresas".

"La moda ha sido un descubrimiento, una gran compañera de viaje y esperamos que también lo sea para el público, que se acerquen a ese Goya que sigue siendo sorprendente y fascinante y del que podemos aprender mucho todavía", ha manifestado Álvarez.

De este modo, 'Goya, cazador de tendencias' es una mirada más a las infinitas maneras en las que acercarse a la obra del genio de Fuendetodos ya que sus dibujos, obra gráfica y sus pinturas, constituyen un fondo documental exhaustivo sobre la indumentaria española.

Su habilidad para reflejar la psicología de los retratados se acompaña en este caso de los trazos certeros con los que recogía la ropa que vestían.

RECORRIDO POR LA MODA DEL XVIII Y XIX

La muestra, comisariada por Marian Rebolledo, hace un recorrido por la moda de finales del siglo XVIII y principios del XIX, tomando como referente la figura del pintor aragonés y el contexto de su época.

Se apoya en prendas originales procedentes de las colecciones del Museo de Zaragoza, "que han sido el origen de esta exposición", tal y como ha explicado Rebolledo; el Alma Mater Museum; así como de coleccionistas privados: Ángel Sánchez, Jorge Lanzuela, Ana Corina Pablo de Buen, Julio Bellido, Luis Sorando Muzas y Luis Sorando López.

Gracias al esfuerzo de conservación, y a la generosidad de instituciones y particulares, se pueden contemplar piezas únicas: chupas, chalecos, jubones, basquiña, pantalones o chaquetillas de hombre, mujer y niño, todas ellas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También se expone un uniforme militar del siglo XVIII en perfecto estado de conservación y una casulla, la vestimenta eclesiástica que recogió en algunos de sus retratados.

En cuanto a los contenidos, la gráfica expositiva ofrece pinceladas de la vestimenta en la época goyesca: la moda a la francesa, a la inglesa y los peinados de la época; también el majismo inmortalizado por Goya; la moda infantil; la de los estamentos --nobleza, clero y pueblo llano, pero también el militar-- y el cambio de estilo coincidente con el cambio de siglo, de la moda más encorsetada al estilo Imperio/Regencia.

También la pugna entre las dos mayores influencers de la época, la duquesa de Alba y la reina María Luisa de Parma, todo ello apoyado en reproducciones de numerosos cuadros de Goya que reflejan las prendas expuestas.

AUDIOVISUAL Y CATÁLOGO

El discurso expositivo se completa con un audiovisual titulado 'Goya en la pasarela'. La pieza fusiona el conocimiento de patronaje, moda 3D y post procesado con IA, en el que el diseñador de moda Iván Royo muestra modelos de pasarela con vestidos que proceden de los cuadros de Goya. La gráfica de la exposición ha sido un trabajo de Estudio Novo, con Ana Bendicho al frente.

También se ha editado un catálogo en el que participan coleccionistas y expertos en la materia, y que profundiza en los temas tratados. Los estudios se acompañan de las obras expuestas en la muestra y su relación con la obra original de Francisco de Goya.

'Goya, cazador de tendencias' ofrece una mirada distinta al genio aragonés y a su época, que acerca al público actual la relevancia del pintor plasmando la realidad que tenía alrededor, no solo la guerra y los desastres, sino también la sociedad y, por lo tanto, la moda.

La muestra se podrá visitar hasta el 24 de mayo en la Galería Acristalada del IAACC Pablo Serrano, en la cuarta planta del museo.