Extinguido el incendio de Castillonroy (Huesca)

Labores de remate y perimetración del personal de INFOAR el pasado jueves en el incendio de Castillonroy. - INFOAR

HUESCA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

INFOAR, el dispositivo del Gobierno de Aragón encargado de la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, da dado por extinguido el incendio forestal de Castillonroy (Huesca) este sábado a las 9.32 horas tras culminar los trabajos de remate de las últimas horas en una zona en la que la última estimación indica que se han visto afectadas alrededor de 420 hectáreas.

El incendio quedó controlado en la tarde noche del pasado jueves, cuando el Gobierno de Aragón decidió rebajar a Situación Operativa 0-Nivel 0 el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) , una vez constatada la favorable evolución y la consolidación del perímetro afectado. Ese mismo día se dieron por extinguidos los incendios forestales de Leciñena y La Fueva.

Por otra parte, el incendio de superficie agrícola declarado este viernes en Santa Lecina, en el término municipal de Alcalá de Cinca (Huesca), quedó ya controlado este controlado a las 14.55 horas tras la intervención del operativo INFOAR. La superficie afectada alcanza las ocho hectáreas, según la última estimación.