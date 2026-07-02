Extinguido el incendio de un concesionario, que ha afectado a 13 vehículos

1101290.1.260.149.20260702141545 Los coches afectados por el incendio superan la docena. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha registrado en un concesionario de Zaragoza está ya extinguido y ha afectado a 13 vehículos, dos de ellos eléctricos. El Cuerpo de Bomberos ha recibido, sobre las 9.15 horas, el aviso de un incendio en el concesionario Zarauto, situado en la carretera de Madrid.

Hast el lugar se han desplazado dos unidades de mando y comunicaciones, dos bombas nodrizas pesadas, una autoescala, una ambulancia, un furgón de salvamento, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y una bomba pesada mixta, entre otros. Han estado trabajando cuatro dotaciones, 30 bomberos.

El subjefe de Intervención de Bomberos de Zaragoza, que ha coordinado los trabajos, Roberto Campos, ha explicado que cuando han llegado los efectivos el personal del concesionario estaba fuera, y que han visto que un vehículo, que estaba en el exterior, en la parte trasera, se había incendiado y el fuego se estaba propagando a un montón de ruedas y a varios vehículos.

Los esfuerzos de los efectivos se han centrado en evitar que las llamas llegaran al interior de la nave porque al otro lado de la pared se encuentra la zona de taller con más vehículos. En el exterior han ardido 13 vehículos y se ha evitado la propagación a una nave de otra empresa próxima. Tres vehículos de la zona de taller también han resultado afectados.

Los técnicos del Servicio Municipal y de Bomberos han realizado una inspección en la nave para descartar daños graves.