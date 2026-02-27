Fallece un hombre y una mujer resulta herida por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca)

AYERBE (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida por inhalación de humo tras un incendio originado, al parecer, en una chimenea en una vivienda de la localidad de Ayerbe (Huesca).

El fuego se ha producido de madrugada en la tercera planta de un inmueble y los bomberos no han llegado a desalojar al resto de vecinos, ha informado el Gobierno de Aragón.

El 112 ha recibido el aviso a las 01.35 horas alertando de un incendio en una vivienda de la Garlin de Ayerbe y hasta el lugar se han desplazado los bomberos para sofocar las llamas.

Las dos personas afectadas son dos ancianos, un hombre que ha fallecido y una mujer, de 76 años, que se ha visto afectada por inhalación de humo y ha sido trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde permanece ingresada en la UCI.