Fallece un montañero francés al precipitarse en el pico Gabietos, Pirineo oscense, tras sufrir un tropiezo

HUESCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un montañero, de nacionalidad francesa y de 67 años, ha fallecido al precipitarse tras sufrir un tropiezo en la cresta sur-este del pico Gabietos (3.035 metros de altitud), en el término municipal de Fanlo, en el Pirineo oscense.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.10 horas de este martes cuando a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, se recibió aviso de que dos montañeros mientras realizan la actividad en dicho pico, uno de ellos, tras un tropiezo, se había precipitado.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Tras llegar a la zona localizaron al montañero precipitado, que presentaba signos no compatibles con la vida.

El cadáver fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de Huesca para practicarle la autopsia.

El otro montañero también es de nacionalidad francesa, tiene 68 años y ha resultado ileso, ha informado la Guardia Civil.

