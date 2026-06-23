Fallece una persona en un accidente de tráfico en la A-122, entre Épila y Lumpiaque (Zaragoza)

Estado del vehículo tras la salida de vía y choque entre Épila y Lumpiaque. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este martes tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba y chocar contra un muro, en la A-122, entre los municipios de Épila y Lumpiaque.

El siniestro se ha producido en torno a las 10.50 horas, en el kilómetro 22,750 de la citada vía. Hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza que han tenido que excarcelar a la víctima y único ocupante del vehículo, han indicado desde la institución provincial.

También han intervenido patrullas del Subsector de Tráfico de Zaragoza, Seguridad Ciudadana y personal sanitario.