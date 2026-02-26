Fallece una persona en el incendio de una vivienda en el distrito de San José, en la capital aragonesa

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este jueves, 26 de febrero, en el incendio de una vivienda situada en la calle Juan XXII del distrito zaragozano de San José, ha informado el Ayuntamiento.

Los bomberos de la capital aragonesa han recibido el aviso de la Policía Local a las 9.40 horas y se han trasladado al lugar del siniestro, donde han encontrado un incendio muy desarrollado en una vivienda. En unos minutos han extinguido el fuego, hallando en una de las habitaciones a un varón de mediana edad fallecido.

El Parque 3 de Bomberos ha desplazado una bomba urbana ligera, un vehículo de mando, una autoescala y una ambulancia. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.