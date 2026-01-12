Un fallecido y tres heridos en un accidente de tráfico ocurrido en un camino vecinal de Villanueva de Gállego

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a vehículo - OPC - Archivo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

Un joven de 24 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave en un accidente de tráfico ocurrido este domingo por la noche en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego.

Según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza, a las 23.10 horas de este pasado domingo se recibió el aviso de un siniestro en el que un vehículo en el que viajaban cuatro personas se salió de la vía y acabó volcando cuando circulaba por el kilómetro 2,6 del camino vecinal de Tocaburros, una vía de tierra próxima a la urbanización del Zorongo y a una planta de energía solar fotovoltaica que conecta con el camino que discurre en paralelo a la A-23.

El vehículo, por causas que investiga la Guardia Civil, se salió por el margen derecho y acabó volcando. Dos de los ocupantes fueron trasladados por sus propios familiares al Hospital Miguel Servet, uno de ellos herido grave y el otro leve. También fueron evacuados por su familia al cercano Hospital Royo Villanova los otros dos jóvenes que viajaban en el turismo, un joven de 22 años, herido leve, y un varón de 24 años que acabó falleciendo en Urgencias.