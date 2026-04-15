Las familias aragonesas podrán solicitar plaza escolar para el próximo curso a partir de este jueves

Archivo - Entrada del colegio María Moliner, fachada, acceso - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las familias aragonesas podrán solicitar plaza escolar para el próximo curso 2026/2027 a partir de este jueves, 16 de abril, a las 09.00 horas, en un proceso de escolarización al que se incorporan 8.669 niños nacidos en 2023, que se incorporan por primera vez al sistema. El plazo concluirá el próximo 22 de abril a las 14.00 horas.

De acuerdo con los datos del padrón, está previsto que soliciten plaza 6.409 alumnos en la provincia de Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel, lo que supone un descenso de 316 escolares respecto al curso anterior, ha informado el Gobierno aragonés.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte mantendrá para este curso los mismos criterios y baremos de admisión introducidos el año pasado, como el espacio único de escolarización con anillos de proximidad, que multiplica hasta por diez las opciones para las familias, o la equiparación del domicilio familiar y laboral, con prevalencia del familiar en caso de empate.

MÁS PLAZAS Y REFUERZO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El proceso de escolarización para el próximo curso se inicia, además, con un incremento de la oferta educativa, pese a la bajada demográfica, con el objetivo de "garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias y reforzar la atención a la diversidad", según el Gobierno de Aragón.

En este sentido, la Comunidad abrirá al menos 16 nuevas aulas TEA, 12 aulas de Educación Especial y cuatro nuevas aulas de escolarización anticipada a los dos años, a lo que se suma una reducción de ratios y un aumento de la oferta de grupos, especialmente en primero de Educación Infantil.

CALENDARIO DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

Como en cursos anteriores, las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la página web 'https://educa.aragon.es/admision', donde las familias podrán consultar las vacantes disponibles en cada centro, acceder a la normativa y documentación necesaria y realizar un seguimiento del estado de su solicitud.

Con el fin de facilitar el proceso, el Departamento de Educación ha habilitado un teléfono de atención a las familias --'876 03 67 64'--, que ya está operativo, así como distintos puntos de atención presencial para la resolución de dudas en la propia Consejería, así como en los Servicios Provinciales y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero, los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar y el CPEPA Juan José Lorente.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 22 de abril a las 14.00 horas. A continuación, los centros educativos baremarán las solicitudes presentadas. Las listas baremadas se publicarán el 4 de mayo y el sorteo público para dirimir los posibles empates tendrá lugar el día 8.

Las listas provisionales se darán a conocer el 11, mientras que las listas definitivas se publicarán el 15 de mayo.

El periodo de matriculación para Educación Infantil, primero de Primaria y Educación Especial se desarrollará del 26 de mayo al 1 de junio.

En el caso del alumnado de segundo a sexto de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, el plazo de matrícula será del 19 al 25 de junio.