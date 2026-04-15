Fangoria, Nil Moliner, Nacha Pop, Big Lois y el DJ Andrés Campo actuarán en las Fiestas de San Lorenzo de Huesca

Archivo - Fangoria durante la celebración de la primera semifinal del Benidorm Fest, a 10 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). El Benidorm Fest encara su quinta edición, que tiene lugar los próximos el 10, 12 y 14 de f - JOAQUIN P. REINA / Europa Press - Archivo

HUESCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fangoria, Nil Moliner, Big Lois, Nacha Pop y Andrés Campo conforman el cartel de conciertos de las Fiestas de San Lorenzo 2026 en Huesca, con cinco espectáculos gratuitos que tendrán lugar del 10 al 14 de agosto en la explanadas exterior del Palacio de Congresos, a partir de las 00.15 horas.

Se trata de un cartel con el que el Ayuntamiento de Huesca ha querido representar a diferentes sectores de edad y estilos musicales, desde grupos consagrados como Fangoria o Nacha Pop, hasta sonidos más actuales con Nil Molina y artistas oscenses de la música electrónica como Andrés Campo.

Así lo ha indicado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en la presentación del cartel: "Los conciertos que se han diseñado desde el área de Fiestas tienen un objetivo muy claro y es que lleguen a todos los públicos, que sean un formato amplio y gratuito para que puedan venir todas las familias, jóvenes, las personas que disfrutan de las fiestas oscenses y los oscenses".

"Las temáticas son diferentes desde Andrés Campo, que es el rey del techno y es de Huesca y hay que ponerlo en valor, a grupos icónicos como pueda ser Nacha Pop o Fangoria, sin olvidarnos de un sector muy joven que tendrá a Nil Moliner", ha añadido.

Estos conciertos se llevarán a cabo en el escenario del Palacio de Congresos y en días sucesivos se darán a conocer las actuaciones musicales que se desarrollarán en otros escenarios festivos como la Plaza López Allué, la Plaza de Navarra o la plaza General Alsina.

En este punto, la responsable del área de Fiestas, Nuria Mur, ha indicado que se conjugan todos los estilos musicales, combinándolos en los diferentes escenarios: "Intentamos conjugar estilos entre todos los escenarios, es decir, si un día hay pop en un escenario, en otro intentamos que haya para llegar al mayor número posible de público".

UNA MEDIA DE 7.000 ASISTENTES POR CONCIERTO

Así, el día 10 de agosto, actuará Fangoria; el 11 de agosto, Nil Moliner; el 12 de agosto, Big Lois; el 13 de agosto, Nacha Pop y el 14 de agosto, Andrés Campo.

La alcaldesa ha asegurado que los conciertos gratuitos que se desarrollan en el exterior del Palacio de Congresos congregan a un buen número de asistentes, con una media de 7.000 asistentes por concierto. El presupuesto municipal para estos conciertos es de 253.000 euros.

Mur ha destacado el trabajo y esfuerzo del área de Fiestas en programar los conciertos de San Lorenzo, por la complejidad que supone. En este punto, ha dicho que "hay que tener en cuenta que estamos en temporada alta, fecha de festivales, exclusividades de artistas y muchos artistas no quieren actuar en conciertos gratuitos, quieren que el público pague su entrada por verlo", con lo cual "hacer esta programación con estilos diferentes es un trabajo y esfuerzo desde el área de Fiestas y se agradece la implicación".

El Consistorio oscense avanzará próximamente el resto de la programación musical de San Lorenzo 2026, que contará con un total de 11 escenarios distribuidos por toda la ciudad.

Así, han animado tanto a los oscenses como a quienes visiten la ciudad durante esas fechas a participar y disfrutar de una programación musical "diversa, abierta y de calidad", en unas fiestas que volverán a situar a Huesca como "referente cultural y festivo".