Fayón (Zaragoza) visibiliza a la pintora María Pilar Burges con su IV Concurso de Pintura y un taller de muralismo

Cartel del IV Concurso de Pintura 'María Pilar Burges' de Fayón. - AYUNTAMIENTO DE FAYÓN

FAYÓN (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El municipio zaragozano de Fayón sigue visibilizando la figura de la pintora María Pilar Burges con el lanzamiento de la cuarta edición del Concurso de Pintura que lleva su nombre, que amplía la cuantía total de los premios hasta los 2.400 euros e incluye una nueva categoría de modalidad libre, y organiza un taller de pintura al fresco de cuatro días, con el fin de recuperar la técnica ancestral que Burges dominó en vida.

Así, en esta IV edición del Concurso de Pintura 'María Pilar Burges' las obras participantes tendrán que tener relación con la temática del agua, mientras que la principal novedad es que este año, en la nueva categoría de modalidad libre, podrá participar cualquier disciplina artística; desde diseño gráfico, dibujo, escultura, collage o incluso fotografía, ha informado el Ayuntamiento de Fayón.

En resumen, se mantiene el primer y segundo premio en la categoría de pintura, con un importe de 1.200 y 600 euros respectivamente. Sumado a ello, el galardón de la categoría invitada --modalidad libre-- será de otros 600 euros. En total, Fayón aumenta hasta 2.400 el importe de sus premios en el certamen.

Otra de las novedades es que el plazo de participación se alargará hasta el 4 de septiembre. El fallo del jurado se hará público el día 3 de octubre y con las obras seleccionadas se realizará una exposición temporal en el Espacio Burges de Fayón, que dará comienzo en el mes de octubre y tendrá una duración aproximada de dos meses.

Será condición indispensable que las obras sean únicas, originales y que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Asimismo, deberán ser piezas realizadas a lo largo de este año.

Esta iniciativa, que está organizada por el Ayuntamiento de Fayón y la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, contará de nuevo con un jurado profesional para elegir las obras premiadas.

En la pasada edición lo formaron, entre otros, los pintores Pepe Cerdá y Héctor Baldellou, el Doctor en Historia del Arte José María Alagón o la profesora Pepita Solé.

Las personas interesadas en participar deberán adjuntar un dossier informativo en formato digital a la dirección de correo electrónico 'bibliotecafayon@gmail.com'.

En la pasada edición, en la que participaron artistas de diversos puntos de la península, el primer premio recayó en el pintor valenciano Sergio Rocafort con su obra 'Madre e hija', mientras que el segundo fue para la pieza llamada 'Vitrina' del madrileño Richard García Rodríguez.

TALLER DE PINTURA AL FRESCO

Otra de las iniciativas culturales por las que apuesta Fayón este año es un taller de pintura al fresco del 16 al 19 de julio con la intención de enseñar de forma teórica y práctica la pintura al fresco de la que Burges fue un gran referente.

Es precisamente uno de sus discípulos, Héctor Baldellou, el que forma parte del equipo docente junto a Carles Bartolomé, ambos licenciados en Bellas Artes.

En 2004, tanto Juan y Héctor Baldellou como el propio Bartolomé participaron con Burges en la ejecución de los frescos de la ermita de Fayón, una de las joyas patrimoniales del municipio.

Entre el contenido formativo del taller se encuentra: historia y evolución del fresco, preparación de soportes; elaboración de mortero y boceto de andamio; dibujo y transferencia; retoque y acabados o análisis críticos de resultados.

Está pensado tanto para estudiantes como para artistas y público general interesado en recuperar esta técnica ancestral. La cuota es de 550 euros y los participantes pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico 'bibliotecafayon@gmail.com'.

MARÍA PILAR BURGES

María Pilar Burges (Zaragoza 1928-2008), hija adoptiva del municipio y distinguida artista del panorama aragonés durante el siglo XX, cuenta con su propio espacio museístico en Fayón después de que el consistorio recibiese en donación todo su legado y apostase por cumplir uno de sus deseos testamentarios: tener un museo propio.

La artista tuvo clara su vocación y su dedicación completa a lo largo de su vida. En alusión a su profesión y a por qué no formó una familia, respondía en más de una ocasión: "Una no puede estar casada si quiere dedicarse al arte"