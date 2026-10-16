FCC aboga por mantener el diálogo para avanzar en la negociación del convenio de limpieza de Zaragoza

Máquina barredora aparcada junto a una fachada con una escoba al lado - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

FCC Medio Ambiente ha asegurado que para que la negociación con los trabajadores de la limpieza, recogida de basura y puntos limpios de Zaragoza siga avanzando y podamos afrontar este proceso desde una perspectiva constructiva y de entendimiento, es "fundamental" mantener abiertos los cauces de diálogo y negociación.

En este contexto, determinadas acciones o movilizaciones promovidas al margen de la mesa negociadora "no reflejan necesariamente la posición de quienes están realizando un esfuerzo efectivo, responsable y continuo para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de las partes implicadas", han opinado.

Asimismo, la empresa ha considerado "importante" diferenciar entre aquellas organizaciones sindicales que están participando de forma "activa y constructiva" en la búsqueda de soluciones, con una "clara voluntad" de alcanzar acuerdos, y otras cuya actuación "parece orientarse más hacia la confrontación, dificultando el avance de las negociaciones y trasladando el conflicto al ámbito político y mediático", han comparado.

En este sentido, los "70 alborotadores que participaron en estas actuaciones no pertenecen a la plantilla afectada, mientras que las organizaciones sindicales presentes en la mesa agrupan a más de 700 personas de la plantilla reforzando, así, la legitimidad del proceso de negociación y el compromiso mayoritario con el diálogo y el entendimiento", ha subrayado la contrata municipal de la limpieza viaria.

Asimismo, han calificado de "prioridad" para la empresa y el Ayuntamiento de Zaragoza el bienestar de los trabajadores, "tal y como demuestra la propuesta presentada, que contempla, entre otras, un "incremento salarial del 11 por ciento a lo largo de tres años para una jornada laboral de hasta 34 horas semanales".

"Quien de verdad quiere negociar se sienta en una mesa con voluntad de acercamiento y de acuerdo. Quien tiene como finalidad hacer ruido y dificultar acuerdos razonables busca fuera de la negociación lo que no puede sostener con propuestas ni argumentos", ha incidido la contrata municipal.

Finalmente, FCC Medio Ambiente ha avanzado que seguirá trabajando con los representantes de los trabajadores que mantienen una actitud "constructiva" para alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes.