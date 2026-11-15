Feijóo se compromete a aprobar un sistema de financiación "justo" e impulsar "con más fuerza" el Plan Pirineos de Aragón

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, (i) en un acto de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de Aragón, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido en caso de que ser el próximo presidente del Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre, a aprobar un sistema de financiación "justo" y más recursos para impulsar "con más fuerza el Plan Pirineos", la estrategia integral impulsada por el Gobierno de Aragón para dinamizar social y económicamente los valles pirenaicos aragoneses y combatir la despoblación.

Precisamente, Feijóo ha precisado que el sistema de financiación justo que promueve tiene que estar hecho "a medida de las "necesidades de los ciudadanos y no a medida del independentismo" y que además tenga en cuenta la "despoblación y la dispersión".

"Mi compromiso es que un sistema de financiación justo es la clave para mejorar la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Aragón necesita un Gobierno central comprometido con el enorme impulso económico e industrial que está viviendo", ha enfatizado el candidato del PP en un vídeo que ha colgado en su cuenta de la red social X.

En un escenario muy iluminado en el que Feijóo aparece caminando hacia un micrófono y con imágenes de Aragón que se suceden a su espalda en una pantalla curva gigante, el candidato del PP comienza su grabación diciendo: "El 29 tenemos la oportunidad de dar a España el cambio que nuestro país necesita, pero además tenemos la oportunidad de dar a Aragón un gobierno de la nación que trate a esta tierra con el respeto que merece".

Entre las necesidades que precisa Aragón, Feijóo cita la "energía suficiente para atender a la industria", además de infraestructuras, vivienda, y "finalizar" el recrecimiento del embalse de Yesa, junto a la continuar con la bajada de impuestos y atrayendo inversión.

"Estoy convencido de que podemos conseguirlo con seriedad, con gestión y con trabajo. Y yo quiero hacerlo. Construyamos juntos un Aragón mejor y una España mejor. Vota el cambio necesario", es el mensaje con el que Feijóo ha concluido su vídeo, de una duración de 1,23 minutos dedicado a Aragón, en el que pide el voto para el PP en las elecciones del 29 de noviembre.