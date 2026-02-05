Feijóo (PP) dice que cualquier mujer que denuncie acoso sexual tiene el derecho y el deber de acudir a la justicia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una rueda de prensa en Calanda (Teruel) - EUROPA PRESS

CALANDA (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que cualquier mujer que denuncie acoso sexual "tiene no solamente el derecho, sino también el deber de acudir a la justicia para que se haga justicia". Ha visitado Calanda (Teruel) dentro de la campaña electoral del PP Aragón y ha opinado sobre el presunto caso del alcalde de Móstoles (Madrid) y sobre el ex asesor de La Moncloa Paco Salazar.

Respecto al alcalde de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista, Feijóo ha expresado que se ha publicado una noticia "de unos hechos que han sido denunciados hace dos años, que el PP de Madrid investigó, no se archivó, y que el PP de Madrid después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes ni racionales para actuar".

Feijóo ha comentado que "automáticamente" el PP de Madrid trasladó el caso al Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, de acuerdo con los estatutos del PP, se convocó a los interesados y "se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz".

Se ha remitido a las declaraciones realizadas esta mañana por el secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, indicando que "hay un partido que investiga, que inicia un expediente de los hechos ocurridos hace dos años y después de investigar se considera que no está probada esa conducta", a lo que ha añadido que "queda, por supuesto, la vía judicial en el caso de que esta persona persista en ella".

"Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no caben" y "si hay denuncia hay que investigarla", ha continuado Feijóo, tras lo que ha enfatizado que si esa conducta puede tener alguna probabilidad de veracidad "se actúa" y en caso contrario "se archiva".

CASO PACO SALAZAR

Además, Feijóo ha opinado sobre la comparecencia, esta mañana, del ex asesor de La Moncloa Paco Salazar en el Senado y sobre el caso del alcalde de Móstoles (Madrid), denunciado internamente en el PP por un presunto caso de acoso sexual "hace dos años". Es "una bonita coincidencia", ha señalado.

En relación al caso de Paco Salazar, el presidente del PP ha dicho que trabajaba en La Moncloa y fue denunciado --dentro del PSOE-- por sus compañeras por "reiterados comportamientos indignos que no vamos a calificar", aunque "ya están calificados": "Una grosería que yo nunca había escuchado ni había visto".

"Estamos hablando de empleadas públicas que refieren cuáles son las actitudes de Salazar, pero no de hace dos años, sino que la denuncia se produce hace unos meses".