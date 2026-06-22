La Feria Agroalimentaria de la provincia de Zaragoza supera los 4.000 visitantes y consolida su apuesta por lo local

El evento se consolida como espacio de encuentro entre tradición, innovación y cultura gastronómica, ofreciendo una amplia programación dedicada a poner en valor la gastronomía de la provincia - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza ha cerrado este domingo sus puertas tras recibir a más de 4.000 visitantes durante cuatro jornadas en las que el Palacio de Sástago se ha convertido en el principal escaparate de la riqueza gastronómica y agroalimentaria del territorio. Organizada por la Diputación de Zaragoza, la cita ha reafirmado su posición como uno de los eventos de referencia para la promoción del producto local y el impulso del sector agroalimentario provincial.

Productores, empresas, instituciones, profesionales y consumidores han compartido un espacio concebido para acercar la gastronomía zaragozana al público y poner en valor el trabajo que se desarrolla en el medio rural. La feria ha vuelto a combinar divulgación, degustación y experiencias participativas con el objetivo de fortalecer el vínculo entre quienes elaboran los productos y quienes los consumen.

Más de una veintena de entidades han participado en esta tercera edición, ofreciendo una amplia representación de algunos de los productos más característicos de la provincia. Aceites, vinos, mieles, quesos, dulces, conservas, infusiones y otras elaboraciones agroalimentarias protagonizaron una muestra que permitió conocer de cerca la calidad y diversidad del sector.

Durante los cuatro días, cientos de visitantes han recorrido los espacios expositivos instalados en el Palacio de Sástago, donde han tenido la oportunidad de conversar directamente con productores y elaboradores, descubrir nuevos proyectos empresariales y profundizar en los procesos de elaboración de muchos de los alimentos presentes en la feria.

La cita ha servido además para visibilizar el papel estratégico que desempeña la industria agroalimentaria en la economía provincial, tanto por su capacidad para generar empleo como por su contribución al mantenimiento de la actividad en el medio rural.

ACTIVIDADES PARA ACERCAR LA GASTRONOMÍA AL PÚBLICO

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la amplia programación paralela diseñada para todos los públicos. A lo largo de la feria se han desarrollado ponencias, talleres familiares, catas comentadas, demostraciones culinarias y actividades divulgativas que han permitido profundizar en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y la cultura gastronómica.

Estas propuestas han ofrecido una visión más amplia del sector agroalimentario, mostrando no solo el producto final, sino también el conocimiento, la investigación y el esfuerzo que existen detrás de cada elaboración.

La feria ha apostado por formatos participativos que favorecieron la interacción entre expositores y visitantes, permitiendo conocer de primera mano las historias personales, los proyectos empresariales y el talento que se esconde tras muchos de los productos elaborados en la provincia de Zaragoza.

El evento ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro para los diferentes agentes que forman parte de la cadena agroalimentaria, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de nuevas oportunidades de colaboración entre productores, empresas e instituciones.

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA TRAYECTORIA

Uno de los momentos más significativos de esta tercera edición ha tenido lugar durante el acto inaugural con la entrega de los Premios de la Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza, unos galardones creados para reconocer a personas y entidades que contribuyen al desarrollo y la promoción del sector.

El Premio a la Innovación ha recaído en el profesorado de la asignatura 'Tecnología de los Alimentos' del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, en reconocimiento a su labor formativa y a su contribución al avance del conocimiento aplicado al ámbito agroalimentario.

Por su parte, el Premio a la Comunicación ha sido otorgado a 'El Gastrónomo', destacando su trabajo en la difusión de la cultura gastronómica y la promoción de los productos y profesionales del sector.

El Premio a la Trayectoria ha reconocido a la Academia Aragonesa de Gastronomía por décadas de trabajo dedicadas al estudio, la promoción y la defensa del patrimonio gastronómico aragonés.

Durante la inauguración, la diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín, ha destacado la importancia de seguir apoyando a agricultores, ganaderos, productores y empresas agroalimentarias que contribuyen a generar riqueza y empleo en la provincia.

UNA CITA YA CONSOLIDADA EN EL CALENDARIO PROVINCIAL

El balance final de la organización confirma la consolidación de una feria que, en apenas tres ediciones, se ha convertido en una de las principales plataformas de promoción del sector agroalimentario zaragozano.

La elevada participación de visitantes y expositores ha puesto de manifiesto el creciente interés por conocer los productos de proximidad y por acercarse a una gastronomía cada vez más vinculada a conceptos como sostenibilidad, calidad e identidad territorial.

Además de promocionar alimentos y bebidas, la feria ha servido para reforzar el sentimiento de pertenencia hacia el territorio y para visibilizar el papel que desempeñan cientos de profesionales que trabajan diariamente para mantener vivo uno de los sectores económicos más importantes de la provincia.

Con más de 4.000 visitantes y una programación que ha combinado divulgación, degustación y reconocimiento profesional, la III Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza cierra una edición marcada por el éxito de participación y por la creciente proyección de una iniciativa que sigue situando a la gastronomía como una de las grandes señas de identidad del territorio.