La Feria del Coleccionismo Replega, de Monzón (Huesca) reúne a 58 clubes en una 23º edición de récord

Acto de inauguración de la Feria del Coleccionismo Popular y General Replega de Monzón, con el alcalde de la localidad y presidente de la DPH, Isaac Claver en el centro. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

Se ha rendido homenaje al Grupo L'Orache por sus 25 años y al Grupo Filatélico Joaquín Costa por su medio siglo de existencia MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha inaugurado este sábado la XXIII edición de la Feria Nacional del Coleccionismo Popular y General, (REPLEGA), que se celebra este fin de semana en el Pabellón Joaquín Saludas con la asistencia de más de 5.000 coleccionistas, 58 clubes y asociaciones y 50 comercios de todo tipo, siendo una edición de récord.

Los sellos conmemorativos están dedicados al 50 aniversario del Grupo Filatélico Joaquín Costa de Monzón y al 25 aniversario del Grupo de Baile Aragonés L'Orache de Monzón y la placa de cava al grupo A Cadiera Coixa.

Isaac Claver ha destacado que Replega "es una de las ferias más características y más representativas de la ciudad" y ha reconocido el mérito de sus organizadores Chorche Paniello y José Luis Escutia, también a la Asociación del Troc, con Jordi Goñi al frente.

Este año hay 58 clubes que asisten a esta 23 edición de la Feria Nacional del Coleccionismo: Aragón, 17, País Vasco 3, Andorra 1, Andalucía 1, Valencia 1, Madrid 3, de Asturias 2 y Cataluña 30.

Las placas de cava van con las imágenes del grupo de folk procedente de Monzón A Cadiera Coixa en pleno proceso de presentación de su nuevo trabajo 'Casaxuana', el investigador y escritor Celedonio García, la banda Chundarata muy vinculada al Centro Aragonés de Barcelona y a la colla de charradors O Corrinche que cumple su veinticinco aniversario, el músico, compositor y miembro del grupo Los Chotos de Embún Kike Ubieto y la veterinaria y divulgadora del medio rural Lucia López Marco.

De entre los cincuenta clubes y asociaciones procedentes de toda España, Andorra y Portugal destaca la comunidad de coleccionistas de sobres de azúcar, que siguen las novedades anuales que emite Replega.

Este año 2026 la edición de sobres de azúcar se ha dividido en dos secciones una dedicada al teatro montisonense que contará con dos unidades de sobres dedicadas a los grupos Rebulizio Teatro y Trotamundos Teatro que cumplen ambos su veinte aniversario y otra sección dedicada a la música popular aragonesa con las imágenes del profesor de danzas tradicionales Jesús Rubio, el investigador del folclore Chabier Aparicio, el grupo Biella Nuei que cumple su cuarenta aniversario capitaneado siempre por Luis Miguel Bajen, la pareja fundadora del grupo La Chaminera y del proyecto Casa Chuglar de Berdún Ángel Bergara y María José Menal y Miguel Ángel Fraile artífice de Cornamusa y O Carolan y El Mantel de Noa.

Los puntos de libro están dedicados a Diego Bonet (Rockdromo) y Manalo Delgado (Dj Rockman).

Además habrá nueve exposiciones de diferentes temáticas: el 25 aniversario del grupo de bailes de L' Orache de Monzón, el 50 aniversario del grupo Filatélico Joaquín Costa, el 70 aniversario de Capitán Trueno, realizada por Javier Sánchez Bribián, los 50 años de la República Árabe Saharaui Democrática, Pegatinas e ilustraciones de Nuria Pompeia, los primeros superhéroes españoles, un estudio de cómo en el Estado español también hubo superhéroes que eran grandes ventas en las tiendas de tebeos, elaborada por Carlos Faro, una exposición de Gaudí, una muestra de 'Naipes'; de Javier Conte Giral de Binéfar y 50 aniversario del referéndum de la reforma política en pegatinas.

Los 50 comercios presentes ocupan más espacio incluso que el año pasado, y provienen de Aragón, 11 de Huesca, 2 de Teruel, 6 de Zaragoza y otros 19 comercios que vienen de Cataluña, no 13 de Barcelona, uno de Gerona, 3 de Lérida y 2 de Tarragona, pero hay comercios de Valencia, del País Vasco, de La Rioja, de Madrid, de Asturias.

CORREOS

Correos está una edición más presente con una participación especialmente vinculadas a la promoción de la filatelia y patrimonio postal. La compañía instalará durante el fin de semana una estafeta temporal y dispondrá de un matasellos conmemorativo con motivo de la feria.

Además, presentará un nuevo fechador conmemorativo del Centenario de la Azucarera de la localidad que estará todo el año disponible en la oficina de Correos de Monzón para todas las personas que deseen matasellar sus efectos postales.

Durante la feria se ponen a la venta sellos conmemorativos del 50 aniversario del Grupo Filatélico Joaquín Costa de Monzón y al 25 aniversario del Grupo de Baile Aragonés L'Orache de Monzón.

La feria es una Actividad financiada por Diputación Provincial de Huesca dentro de la campaña Tu Provincia Huesca la Magia.