La Feria Ganadera de Cantavieja "mira al pasado con orgullo y observa el futuro con esperanza", subraya Vaquero

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaqueeo, ha asistido a la apertura de la Feria Ganadera de Cantavieja. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CANTAVIEJA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha inaugurado este sábado la 126ª edición de la Feria Ganadera de Cantavieja, donde ha incidido en la importancia del sector primario y en la fortaleza de una cita de gran relevancia regional. "Es una feria que mira al pasado con orgullo, contempla el presente con confianza y observa el futuro con esperanza", ha destacado durante su discurso de apertura.

Tal y como ha expuesto en compañía del alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, esta feria representa el "orgullo por nuestras raíces, la fortaleza de lo que somos y la esperanza en todo aquello que podemos llegar a ser".

En relación con el pasado, además de recordar su trayectoria más que centenaria, ha resaltado el gran número de generaciones que han visitado la feria a lo largo de su historia: "hombres y mujeres que hicieron del esfuerzo una forma de vida, que aprendieron a trabajar respetando los tiempos de la tierra, que cuidaron sus explotaciones, sus montes y sus pueblos, y que transmitieron a sus hijos no solo un oficio, sino también una manera de entender el mundo".

Para la también consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, la Feria de Cantavieja es "heredera de todas esas historias" y todo aquel que la visite "entrará en contacto con la memoria de este municipio del Maestrazgo turolense y también con el legado de quienes nos precedieron".

UNA EDICIÓN CON CERCA DE 350 ANIMALES Y 200 PUESTOS

Al abordar el presente, Mar Vaquero ha felicitado a todos los organizadores por una nueva edición capaz de aunar tradición, actividad económica, promoción ganadera y convivencia, y de atraer a numerosos visitantes del Maestrazgo y de territorios próximos, especialmente de las provincias de Teruel y Castellón.

La cita reúne cerca de 350 animales de ganado vacuno, ovino, caprino y equino, y alberga la mayor subasta de vacuno de Aragón, con 50 ejemplares, la cifra más elevada de los últimos quince años. Su programa incluye la 41ª edición del Concurso Exposición de Ganado Selecto, la 13ª Subasta Nacional de Vacuno, la 31ª Subasta de Razas Selectas de Vacuno y Ovino y el 21º Concurso Morfológico y Subasta Nacional de la Raza Ovina Ojinegra de Teruel.

Además, se concederán ayudas para la adquisición de reproductores selectos, contribuyendo así a la modernización, la mejora y la continuidad de las explotaciones ganaderas.

La feria cuenta también con cerca de 200 puestos y establecimientos comerciales distribuidos por las calles de Cantavieja. A la actividad estrictamente ganadera se suman la venta de productos agroalimentarios, maquinaria, equipamiento y artículos relacionados con el medio rural, además de actividades familiares, propuestas taurinas y actuaciones musicales que completan una programación dirigida a todos los públicos.

"Son jornadas muy especiales para los vecinos y también para quienes se acercan hasta aquí. Días en los que las calles muestran toda su vitalidad y en los que el Maestrazgo vuelve a demostrar su enorme capacidad para atraer, sorprender y emocionar", ha manifestado la vicepresidenta. Asimismo, ha puesto especial énfasis en la capacidad de la feria para "generar actividad económica y beneficiar al comercio, la hostelería y los servicios".

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Mar Vaquero ha destacado el carácter innovador de la feria y de un sector primario que "ha sabido adaptarse, modernizarse y responder a las nuevas exigencias sin perder su esencia". "La tradición y la innovación no son caminos opuestos; en Cantavieja avanzan juntas", ha aseverado.

También ha referido que uno de los principales desafíos del sector es garantizar el relevo generacional, ya que "necesitamos que los jóvenes puedan contemplar la ganadería como una verdadera oportunidad profesional" y que quienes deseen quedarse o regresar al medio rural "encuentren motivos para hacerlo".

"Nuestro propósito es muy claro: garantizar que todos los ciudadanos de Aragón puedan vivir en el lugar que han elegido. Para ello, no podemos pedirles que permanezcan en nuestros pueblos si no les ofrecemos oportunidades, servicios, infraestructuras, conectividad, formación y apoyo a quienes desean emprender", ha apostillado la vicepresidenta.