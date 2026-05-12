La Feria Internacional de la Garnacha de Zaragoza regresa al Parque de Macanaz del 4 al 7 de junio tras el éxito de 2025

Presentación de la Feria Internacional de la Garnacha de Zaragoza que regresa al Parque de Macanaz del 4 al 7 de junio de 2026 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible regresa al parque de Macanaz de Zaragoza entre el 4 y 7 de junio, un día más que el año anterior, con un programa repleto de maridajes y catas para acercar a los asistentes el mejor vino de la provincia.

Esta segunda edición cuenta con el respaldo y la buena acogida que tuvo la feria en su estreno en 2025, por el que pasaron más de 20.000 visitantes, una cifra que se espera también alcanzar o incluso superar este año, consolidando a Zaragoza como destino gastronómico y enoturístico de referencia.

Con ese objetivo trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza, ha indicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha recordado que la capital aragonesa ha sido, además, elegida como Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía, reforzando una estrategia impulsada por Gobierno municipal a través de Zaragoza Turismo.

Chueca ha presentado esta II edición del evento que ha tenido lugar junto al Jardín de la Garnacha y con la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de fondo, acompañada por la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández; la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón; y los presidentes de la D.O. Campo de Borja, D.O. Cariñena y D.O. Calatayud, Eduardo Ibáñez, Antonio Serrano y Almudena Anadón.

"La Feria crece este año, ya que hemos incorporado una jornada adicional para ofrecer más oportunidades a las bodegas, más tiempo de disfrute a los zaragozanos y visitantes y más impacto para la ciudad", ha apuntado para añadir que contará con la participación de cerca de 20 bodegas.

En este espacio privilegiado, se situarán treinta casetas, que realizarán degustaciones y venta de productos, en un espacio que contará con zona de picnic, mercado boutique, photocall y hasta un escenario con el nombre 'Vibra Garnacha', en el que actuarán grupos de música locales para animar el ambiente.

LAS 3 D.O.

La Feria contará con la presencia de bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia --Campo de Borja, Cariñena y Calatayud--, y en esta edición, además, Vinos de Madrid será la región invitada, reforzando así el intercambio entre territorios vitivinícolas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha apuntado que Zaragoza está construyendo, "con paso firme", un posicionamiento propio como destino turístico gastronómico y enoturístico. "Y lo está haciendo a partir de dos grandes líneas de trabajo que van a marcar nuestra proyección en los próximos años, como son Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha y nuestra incorporación como Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía", ha abundado.

"Son dos proyectos profundamente conectados. Ambos hablan de producto, territorio, talento, sostenibilidad, cultura y capacidad de atraer visitantes a través de experiencias auténticas", ha señalado la regidora, quien ha recordado el éxito de la primera edición con más de 20.000 visitantes confirmando que la garnacha es un "activo con enorme capacidad de atracción turística y ciudadana".

UNA ZONA PROFESIONAL Y ENCUENTROS DE EXCELENCIA E INSPIRACIÓN

Esta Feria es un ejemplo de esa apuesta decidida del Ayuntamiento, con una segunda edición que, además de incorporar una jornada más, amplía el número y procedencias de las bodegas y mejora la programación musical, con más actuaciones en directo y más horas de música en los sets de Djs aragoneses.

Además, la edición de este año contará también con una zona profesional, que actuará como un espacio de encuentro y oportunidades para bodegas, hostelería, turismo y agentes del sector, ha añadido la alcaldesa.

Esta edición no se limita solo al parque de Macanaz, ya que, en paralelo a la feria, se celebrarán los Encuentros de Excelencia e Inspiración los días 3, 4 y 5 de junio, unas jornadas donde expertos de alto nivel relacionarán el vino con la empresa y la arquitectura.

En ellas, participará el arquitecto japonés, Shigeru Ban, premio Pritzker de Arquitectura 2014; la decana del IE School of Architecture y directora ejecutiva del Premio Pritzker, Marta Thorne; el CEO de Abadía Retuerta, Enrique Valero, y el diseñador chileno y uno de los grandes referentes del diseño del mundo del vino, Jerónimo Pérez. Se celebrarán en el salón de recepciones de la Casa Consistorial y el Mobility City.

"Con estos encuentros queremos lanzar un mensaje claro, el vino es también economía, cultura, diseño, arquitectura, relato e innovación", ha destacado Chueca.

UN NUEVO PHOTOCALL CON TRES COPAS DE VINO GIGANTES

La Feria contará con otros espacios dentro del parque de Macanaz que se decorará con arcos de entrada a cada una de las Denominaciones de Origen.

Así habrá una zona picnic, una terraza con las mejores vistas, un nuevo photocall nuevo con tres copas de vino gigantes y distintas texturas y hasta un túnel de la garnacha de cinco metros diseñado con efectos visuales para sumergir a los visitantes en una experiencia sensorial.

La música sonará desde el escenario Vibra Garnacha que pondrá música a los tres días de la feria con la actuación de grupos locales, junto a otros tres sets de DJ distribuidos por el parque.

Por allí pasarán The Cucumbers, Mabuse y los Compayos, La Máquina de Turing, The Bronson, Erik Romero, Sr Isasi y los Djs Alex Melero Zoe, Dani Tella o Nerea Lucky, entre otros.

GASTROGARNACHA

Otro de los platos fuertes será el GastroGarnacha que, con la colaboración de Cafés y Bares y Horeca, se celebrará en restaurantes y bares, con promoción de tapa más vino o menús especiales.

Esta iniciativa llevará la garnacha a los establecimientos de la ciudad mediante la fórmula de tapa más vino, ampliando el impacto de la Feria más allá del recinto principal y reforzando la implicación del sector hostelero.

Además, en esta edición, tendrá lugar también el Concurso de Diseño de Etiquetas "Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha", desarrollado en colaboración con bodegas de las denominaciones de origen de la provincia, con el objetivo de unir creación contemporánea, producto local y promoción turística.

La programación de la feria se puede consultar en el enlace web 'https://zaragozagarnacha.com/'.