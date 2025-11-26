Fermín Civiac dimite como presidente de Vox en Huesca por motivos personalesmotivos personales

Archivo - El diputado de Vox, Fermín Civiac. - VOX - Archivo

HUESCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha dimitido de su cargo orgánico de presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Huesca al "no poder dedicarle el tiempo necesario debido a la actividad política que conlleva ser diputado y por cuestiones personales".

Ha resumido que ha sido una experiencia de "cerca de tres años de muchísimo trabajo, desplazamientos y contactando con los afiliados en todo el territorio de la provincia oscense", a los que ha definido como "el mejor activo que tenemos y que nos permiten consolidarnos como el mejor proyecto político que existe para la prosperidad de España".

Civiac ha expresado que se mantendrá como diputado autonómico "cumpliendo el compromiso con los aragoneses que nos eligieron para defender unas ideas como representante de Vox, junto a grandes compañeros en las Cortes de Aragón". Es por ello por lo que ha anunciado que "seguiremos insistiendo en la bajada de impuestos, la concertación del Bachillerato o la gratuidad de la Educación de 0 a 3 años".

Igualmente, Civiac ha trasladado su "máximo compromiso" con el partido y se mantendrá afiliado a la formación. "Este el proyecto en el que creo y lo mejor para Vox y para España está por venir", ha sintetizado. En los próximos días, el Comité Ejecutivo Nacional nombrará un nuevo presidente provincial en Huesca.