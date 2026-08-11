El Festival en el Camino de Santiago acoge este miércoles a MAB Consort con su prograna Eclipse

Archivo - MAB Consort actuarán este miércoles en Santa Cruz de la Serós. - FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

SANTA CRUZ DE LA SERÓS (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago ofrecerá este miércoles 12 de agosto el concierto del grupo MAB Consort con su programa Eclipse, en la Iglesia de Santa María de Santa Cruz de la Serós (Huesca), a las 22.30 horas.

En esta actuación estarán María Altadill, mezzosoprano; Joan Espina, violín; Santi Mirón, viola de gamba; Simone Gullì, clavecín y órgano y Francesc Pla, actor.

Eclipse entrelaza música y palabra para explorar el misterio del eclipse solar, ese instante en que la luz se desvanece y el mundo parece contener la respiración. Los eclipses han sido interpretados durante siglos como señales divinas, presagios o momentos de transformación. En la antigua China se creía que un dragón devoraba el sol; en Babilonia, los astrónomos los registraban como advertencias para los reyes. Hoy, aunque entendemos su causa astronómica, el eclipse sigue provocando curiosidad y asombro.

Este concierto propone un recorrido emocional a través de obras de compositores del Barroco de diferentes tradiciones europeas. Letras que cantan al Sol, a la Luna y de cómo llega la luz después de la oscuridad. Y también se ofrecen composiciones de los músicos y astrónomos como Athanasius Kircher, quien llegó a trabajar como sucesor de Johannes Kepler en la corte de los Habsburgo en Viena, y a William Herschel, conocido sobre todo por ser el descubridor del planeta Urano.

Felipe V se topó varias veces con un eclipse, en situaciones y consecuencias muy distintas. La más conocida en nuestro imaginario, aunque ficticia, aprovecha el eclipse anular que se pudo ver en la Península el 8 de febrero de 1739 para relacionar a Farinelli y su "poderosa voz" con el deseo del Rey de "volver a ver el Sol".