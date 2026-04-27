El Festival de Cine de La Almunia reflexiona sobre 'Cómo hemos cambiado' en su 30 aniversario

La concejala de Cultura de La Almunia, Marisa Martínez; el director artístico del Festival de Cine de La Almunia (Fescila), Alejandro Aísa; la diputada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro; y la directora de Producción, Carmen Pemán. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de La Almunia (Fescila) celebra este año su 30 aniversario y lo hace reflexionando sobre cómo ha cambiado el evento, el cine y la propia localidad zaragozana en las últimas tres décadas, en una edición en la que los premiados serán el director Fernando León de Aranoa, la actriz Elena Anaya, el actor Ramón Barea y la directora Gemma Blasco.

Bajo el lema 'Cómo hemos cambiado', Fescila se celebrará del 9 al 16 de mayo con una programación que combina cine, encuentros con profesionales, música en directo, gastronomía y actividades para todos los públicos, incluidos escolares de la Comarca de Valdejalón.

El festival se ha presentado este lunes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa con la participación de la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; la concejala de Cultura, Marisa Martínez; el director artístico de Fescila, Alejandro Aísa; y la directora de Producción, Carmen Pemán.

Lázaro ha realzado que, tres décadas después de su nacimiento, Fescila se ha consolidado como "una cita imprescindible" y "un espacio de encuentro donde el cine y la ciudadanía dialogan en igualdad".

Asimismo, ha destacado el papel fundamental que ha desarrollado este festival "en la defensa y promoción del cine en el medio rural", demostrando que "la cultura de calidad no entiende de fronteras geográficas y que es posible acercar propuestas cinematográficas diversas, actuales y de gran nivel a todos los públicos, contribuyendo así a la cohesión territorial y al acceso igualitario a la cultura".

Por último, ha citado el apoyo de la DPZ a este tipo de eventos con un plan de festivales que este año alcanza su segunda edición, en la que ha aumentado su dotación presupuestaria hasta los 238.000 euros --130.000 para ayuntamientos y 100.000 para asociaciones--, con lo que la apuesta de la institución en este ámbito "es clara y muy rotunda".

La edil de Cultura del Consistorio almuniense ha empezado agradeciendo la labor de la Asociación Florián Rey para sacar adelante el festival, en el que el Ayuntamiento colabora a través de subvenciones, espacios y recursos humanos.

"CÓMO HEMOS CAMBIADO"

La directora de Producción de Fescila ha explicado que el objetivo de esta trigésima edición es "echar la vista atrás" y ver "cómo hemos cambiado", tanto en el festival, como en el cine, en los formatos, en los puntos de vista, sus protagonistas y el propio pueblo. Así se refleja también en el cartel, en el que aparecen los nombres de los premiados en estos 30 años.

En este periodo de tiempo, desde que, "de forma bastante casual y fortuita", un grupo de profesores aprovechara el origen almuniense de los cineastas Adolfo Aznar y Florián Rey para vincular a La Almunia con el mundo del séptimo arte, en principio como "algo esporádico", el festival "ha crecido mucho", pero lo ha hecho manteniendo "al cien por cien" su esencia, que es la de "un grupo de vecinos que, de forma completamente altruista, trabajan durante muchísimos meses" para sacar adelante un proyecto que mantiene los mismos objetivos: acercar el cine al pueblo y reivindicar las figuras de esos dos directores locales.

En relación a los galardonados con el Premio nacional Florián Rey, Pemán ha resaltado que se da una circunstancia especial y es que Fernando León de Aranoa y Elena Anaya comenzaron su trayectoria en la película 'Familia', que se estrenó precisamente en el año 1996, año en el que inició su andadura Fescila.

El Premio Villa de La Almunia, de carácter regional, recaerá en el actor Ramón Barea, con orígenes en la localidad zaragozana de Jaraba, y en la directora Gemma Blasco, descendiente del municipio turolense de Torrevelilla. Los cuatro recogerán sus galardones en una gala especial el jueves, 14 de mayo, a las 19.30 horas, en el Cine Salón Blanco.

Alejandro Aísa, por su parte, ha desgranado el resto de la programación, en la que destacan mesas redondas con un claro carácter aragonés como la que protagonizarán el 13 de mayo el actor y guionista Vito Sanz; la directora, guionista, productora e hija de Carlos Saura, Ana Saura, y las actrices Blanca Martínez y Sara Vidorreta.

RESTO DE ACTIVIDADES

La segunda de las mesas será el viernes, 15 de mayo, y contará con los directores Javier Calvo --se proyectará su película 'Cariñena, vino del mar'-- y Jorge Blas, y las actrices Blanca Laínez y Laura Torrijos.

Uno de los momentos más especiales llegará en la gala inaugural, el sábado 9 a las 18.30 horas, en la que la organización quiere hacer protagonistas a los vecinos de La Almunia con la proyección de imágenes que uno de ellos, Manolo Roy, lleva más de cuatro décadas recogiendo, capturando instantes, fiestas, acontecimientos o el propio pulso del pueblo.

Por otro lado, la Muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar ha recibido este año 529 trabajos, de los que el jurado ha seleccionado una treintena para proyectar en cinco sesiones a lo largo de la semana, con un papel especial del público, que decidirá con su voto un premio especial, que se entregará en la gala de clausura, el 16 de mayo, a las 19.30 horas, al igual que los del concurso de guiones para cortos, con 354 libretos recibidos, un 40% más que hace cinco años.

"Los vecinos, ya no sólo de La Almunia, sino de la Comarca, con el tiempo se han ido enamorando de este formato y no se pierden estas sesiones", ha asegurado.

En último lugar, el director artístico de Fescila ha mencionado otros actos que se salen más de lo cinematográfico para enlazarse con otras disciplinas, como la gastronomía, con una apertura con un cóctel de cine dedicado e inspirado la figura de Florián Rey y en películas como 'Carmela de Triana' o 'Nobleza baturra'.

El domingo, 10 de mayo, tendrá lugar el tradicional vermú musical en la plaza del Jardín, en esta ocasión a cargo del dúo local Estado Eléctrico, y el día de la clausura habrá una visita teatralizada de la mano del grupo Zootropo Teatro.

De hecho, ha afirmado que una de las cuestiones que han notado en estos 30 años es que este formato "se valora mucho más" y se ha profesionalizado: "Ha dejado de ser el hermano pequeño del cine y ya no es un formato en el que los directores dan el salto del corto al largo", sino que cada vez hay más que vuelven a él simplemente porque hay historias que se adaptan mejor.