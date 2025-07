El Festival de Cine de Comedia de Tarazona enciende los focos para su XXII edición

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria', actividad de Interés Turístico de Aragón, ha anunciado ya su programación. Esta cita, considerada la más importante de habla hispana dentro de este ámbito, tendrá lugar del 16 al 23 de agosto en el Teatro de Bellas Artes de la mencionada localidad zaragozana.

Durante la rueda de prensa de presentación celebrada este jueves en el espacio Ibercaja Xplora de la capital aragonesa, el director del festival, Raúl García Medrano, ha sido el encargado de dar todos los detalles de las ocho jornadas que tendrán lugar este año. Le ha acompañado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Calvo, quien ha subrayado que "esta cita es positiva para dar a conocer la ciudad, el cine de comedia y la comarca", así como para fomentar el comercio, la hostelería y el ambiente en las calles.

Por otra parte, la responsable de Negocio de Instituciones de Ibercaja, Carmen Pardo, ha reconocido que desde la entidad están comprometidos con el desarrollo del territorio de Aragón y, por ello, abrazan este festival, "un espacio de impulso para la economía e industria cinematográfica". "El cine es cultura y la cultura es motor de desarrollo. Con ella, hacemos mejor la Comunidad", ha agregado.

El Festival arrancará su XXII edición a las 22.00 horas del 16 de agosto con su ya tradicional gala de inauguración, que este año vendrá acompañada del preestreno del documental 'Raquel Meller: Insumisa y divina', una propuesta que combina música, memoria y cine para abrir con fuerza una semana dedicada al humor. "Paco Martínez Soria apadrina este año a Raquel Meller y eso es una sinergia muy bonita", ha apuntado García Medrano.

La cineasta zaragozana Vicky Calavia ha dirigido y producido este documental sobre la vida de la ilustre turiasonense Raquel Meller, una de las figuras culturales aragonesas más destacadas de la primera mitad del siglo XX y especializada en cuplé.

En cuanto a las secciones oficiales que centran cada edición la programación del festival, este año, cambian ligeramente de horario y se adelantan a las 18.30 horas, las proyecciones de los cortometrajes y a las 22.00 las de largometrajes.

Durante seis días, también se podrá disfrutar en pantalla grande de los largometrajes a concurso. Esta lista la componen 'De todos lados un poco', dirigido por Álex O'Dogherty e Iván Karras y que es el primer documental seleccionado en esta sección del festival en toda su historia; 'Pequeños calvarios', una comedia negra de humor surrealista del director Javier Polo; 'Miocardio', dirigida por José Manuel Carrasco y con Marina Salas, Vito Sanz o Luis Callejo en su elenco; '¿Quién quiere casarse con un astronauta?', de David Matamoros con Raúl Tejón, Raúl Fernández de Pablo y Alejandro Nones, y 'Votemos', una película situada en un edificio del Centro de Madrid y dirigida por Santiago Requejo.

No obstante, el viernes 22, fuera de concurso, se podrá descubrir la recién estrenada película 'Los futbolísimos 2: El misterio del Tesoro Pirata', del director aragonés Miguel Ángel Lamata. En el reparto se pueden ver caras conocidas como la de Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Miguel Ángel Muñoz y Arturo Valls.

"Esta película contiene una legión de fans y tiene mucho éxito entre los más jóvenes. Estamos felices de que llegue a Tarazona con su director, que es tan querido en Aragón, tan solo una semana después de su estreno en salas", ha dicho el director del evento.

Sin embargo, esta semana de cine y comedia no podría ser igual si no fuera por la proyección de los 47 estrenos en el Certamen Nacional de Cortometrajes, que se celebrarán cada día a las 18.30 horas.

A su vez, con relación a esta programación variada de cortometrajes, García Medrano ha dicho que "la comedia no solo es la carcajada, sino que es un género muy dado a mezclarse con otros", por lo que el público podrá disfrutar de todas sus vertientes durante esta semana de cine.

Además, el trabajo que consiga el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje, patrocinado por Ibercaja y dotado con 1.500 euros y un trofeo, optará directamente al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción o Animación, así como al Premio Forqué a Mejor Cortometraje y a los Premios Fugaz.

Por último, el sábado 23 de agosto, a las 19.00 horas, se extenderá la alfombra roja un año más para celebrar la gala de clausura. En esta cita, además de estrenarse el cortometraje resultante del taller de realización, se hará entrega de los premios de los certámenes de cortometrajes y largometrajes.

A su vez, la actriz Vanesa Romero recibirá el Premio Talento de Comedia, mientras que los Premios Tarazona y El Moncayo recaerán en los actores Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) y Eduard Fernández (Barcelona, 1964).

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO

Un año más también se otorgará el Premio Especial del Público-Aragón Televisión, consistente en la compra de los derechos de emisión por parte del canal autonómico por un valor de 900 euros, así como su promoción y difusión bajo el consentimiento de los autores; y el premio 'El Blog del Cine Español', otorgado por este medio de comunicación y que consiste en un trofeo y publicidad en su web por un valor de 200 euros.

El palmarés se completará con las menciones a Mejor Actor y Actriz -que cuentan con la colaboración de Fundación AISGE-, Dirección, Guion, Dirección de Fotografía --patrocinado por la empresa de alquiler de material audiovisual WELAB y dotada con 2.000 euros en descuento en material cinematográfico--, Montaje, Dirección Artística y Música Original, que se premiarán con un trofeo.

Los trabajos ganadores se conocerán durante la gala final del XXII Festival y tendrá lugar en el teatro Bellas Artes el sábado 23 de agosto.

ENCUENTROS, MONÓLOGOS Y MÚSICA

De forma paralela al festival, el sábado 16 de agosto a las 17.00 horas, arrancará el Taller de Realización de Cortometrajes, que tendrá lugar en el Salón del Centro de Mayores y al que cada año acuden alumnos de la comarca y de otros rincones de España. Según ha valorado el director del festival, el curso permite que "la ciudadanía pueda vivir lo que es hacer un cortometraje desde dentro más allá de la edad", ya que hay participantes desde los 13 hasta más de 70 años.

Al mismo tiempo, desde el lunes 18 hasta el viernes 22, a las 11.00 horas, la programación infantil recorrerá diferentes localidades como son Los Fayos, Novallas, Alcalá de Moncayo, Malón, Tarazona y Lituénigo.

A esta programación, se sumarán actividades teatrales y musicales en la sección 'Off Festival', como la obra 'Poderío' de Virginia Riezu, quien se subirá al escenario de La Siesta el miércoles 20 de agosto. A ella, le seguirá en este mismo espacio, pero el jueves 21, el humorista Diego Peña con 'All you need is laugh'.

El viernes 22, el actor gallego Luis Zahera traerá su espectáculo 'Chungo' al Teatro de Bellas Artes. En este caso, las entradas para asistir tienen un precio de 12 euros y de 9, en el caso de poseer la Tarjeta Cultural.

Este mismo día, el 22 de agosto a las 13.00 horas, tendrá lugar en el Salón del Centro de Mayores la presentación del libro 'Queremos tanto a Laura', donde más de 50 personas han puesto su ingenio creativo al servicio de rendir homenaje a la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva que falleció en 2023 y que desde ese año da nombre al Premio a la Mejor Actriz del festival.

Para poner el broche de oro a esta cita llena de humor y buen cine, una vez celebrada la gala de clausura, a las 23.00 horas, se podrá disfrutar en el Palacio de Eguarás del concierto de Will Miller y The Pop & Roll Band y de una sesión del DJ Easy Rider, alter ego del director de la tierra Pablo Aragüés.