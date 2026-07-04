El Festival de Cine de Comedia de Tarazona selecciona 44 cortometrajes para su XXIII edición

Archivo - El telón del Teatro de Bellas Artes se subirá del 15 al 22 de agosto para acoger una nueva edición de la cita de cine de comedia de habla hispana más importante del mundo. - CINE TARAZONA MONCAYO - Archivo

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha seleccionado los 44 cortometrajes que formarán parte de su Sección Oficial, uno de ellos fuera de concurso, entre las 361 obras recibidas de toda España. El certamen volverá a convertir a la localidad zaragozana en el principal escaparate del cine de comedia de habla hispana entre los próximos 15 y 22 de agosto.

El director del festival, Raúl García Medrano, ha destacado el elevado nivel de las producciones presentadas, una circunstancia que, según ha señalado, hace que el proceso de selección resulte "cada vez más complicado". No obstante, ha asegurado que la Sección Oficial ofrece "una excelente representación del mejor cine de comedia que se está haciendo actualmente".

Entre las obras elegidas figuran también dos producciones aragonesas, En trámite y Sopitas, que competirán junto al resto de trabajos por el palmarés de esta vigésimo tercera edición. El listado completo de cortometrajes ya puede consultarse en la página web oficial del festival.

La programación volverá a desarrollarse en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, que durante ocho días acogerá proyecciones de cortometrajes y largometrajes, además de coloquios, monólogos, conciertos, talleres y distintas actividades paralelas.

ACCESO DIRECTO A LOS PRINCIPALES PREMIOS DEL CINE ESPAÑOL

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona se ha consolidado como uno de los certámenes de referencia del panorama cinematográfico nacional. Actualmente es uno de los cinco festivales aragoneses calificadores para los Premios Goya y también forma parte de los certámenes que dan acceso a la preselección de los Premios José María Forqué y de los Premios Fugaz.

El cortometraje que obtenga el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje, patrocinado por Fundación Ibercaja y dotado con 1.500 euros y trofeo, accederá directamente a la preselección de estos tres importantes galardones nacionales, reforzando el papel del festival como plataforma de lanzamiento para nuevos creadores.

Además, el certamen concederá el Premio Especial del Público-Aragón TV, que incluye la adquisición de los derechos de emisión de la obra ganadora por parte de la televisión autonómica, así como el Premio El Blog del Cine Español, acompañado de una campaña de promoción especializada.

NUEVOS RECONOCIMIENTOS EN ESTA EDICIÓN

El palmarés se completará con los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz, en colaboración con la Fundación AISGE, además de los galardones a Mejor Dirección y Mejor Guion, patrocinados por DAMA y dotados con 500 euros cada uno.

También se reconocerán las mejores labores de Dirección de Fotografía, Montaje, Dirección Artística y Música Original. El premio a la Mejor Dirección de Fotografía, patrocinado por Welab, estará dotado con 2.000 euros en alquiler de material cinematográfico.

Como novedad, esta edición incorpora el premio Moira Distribución, patrocinado por Moira Pictures, que ofrecerá al cortometraje ganador seis meses de distribución profesional.

Los vencedores se darán a conocer durante la gala de clausura, prevista para el 22 de agosto en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, donde concluirá una nueva edición de un festival que, tras más de dos décadas de trayectoria, continúa consolidándose como una de las principales citas del cine de comedia en español.