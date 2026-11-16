El festival de cine La Mirada Tabú estrena AnimaTabú y nuevos premios y José Luis Guerín logra un galardón

Presentación del XIII Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú regresa a Zaragoza con una XIII edición que reunirá a destacadas figuras del cine español y europeo y ampliará su programación con nuevas propuestas dedicadas a la animación, el documental, el teatro, la literatura y la reflexión sobre el audiovisual contemporáneo.

La directora del certamen, Vicky Calavia, y la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, han dado a conocer las novedades de una cita que celebrará su programación oficial del 30 de noviembre al 11 de diciembre.

Hasta 70 cortometrajes de ficción, animación y documental han resultado seleccionados para la sección oficial de esta edición, con obras procedentes de España, Francia, Brasil, Irán, México, Bélgica, Reino Unido, Italia, Argentina, Armenia, Australia, Canadá, Colombia, Cuba, Polonia, Portugal, USA y Rusia.

Entre los temas que abordan figuran los traumas familiares, la salud mental, las relaciones sentimentales, los estereotipos, la inmigración, la violencia de género y la vivienda.

GUERÍN, FERNANDO FRANCO Y UNA PROGRAMACIÓN CON NOMBRES PROPIOS

José Luis Guerín, uno de los grandes referentes del cine español y europeo contemporáneo, recibirá el Premio Padrino Tabú 2026 el 4 de diciembre en CaixaForum Zaragoza. Presentará Historias del buen valle, recién nominada al Premio Forqué al Mejor Largometraje Documental, y conversará con Gerardo Sánchez. El 10 de diciembre, Fernando Franco participará junto a Luis Alegre en un coloquio tras la proyección de La luz.

La coguionista con Santiago Segura de las sagas Padre no hay más que uno y A todo tren, Marta González de Vega, participará en el coloquio tras la película que guioniza y protagoniza, De Caperucita a loba, de Chus Gutiérrez; y llevará su espectáculo teatral De Caperucita a loba en sólo seis tíos al Teatro de las Esquinas.

ANIMATABÚ Y TRES NUEVOS RECONOCIMIENTOS

El festival estrena AnimaTabú, una propuesta centrada en la animación con el director de Animayo, Damián Perea, y la cineasta María Trenor, que presentará Rock Bottom. Habrá clase magistral, sesiones de cortometrajes y una presentación del informe MIA sobre las mujeres en la animación española.

La XIII edición incorpora dos nuevas categorías a su palmarés. El Premio Animación CPA Salduie, dotado con 500 euros y estatuilla, distinguirá trabajos realizados mediante técnicas de animación y contará con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual Salduie.

Por su parte, el Premio Documental Aragón TV, valorado en 900 euros, reconocerá la creación documental mediante un premio de distribución y estatuilla.

Estas incorporaciones se suman a los galardones tradicionales del festival, entre ellos el Primer Premio, dotado con 1.500 euros; el Segundo Premio, de 900 euros; y tres galardones dotados con 500 euros: el Premio Especial del Jurado; el Premio Tabú Social, impulsado por ASAPME; y el Premio Tabú de Género, con la colaboración de Comarca Central Zaragoza.

Se mantiene la apuesta por la formación y el talento emergente con el Premio Formación USJ, de la Universidad San Jorge, dotado con 300 euros, y el Premio Joven UNIZAR, de la Universidad de Zaragoza, también de 300 euros, además del Premio Distribución MOVIBETA, valorado en 350 euros.

También se incorpora este año como reconocimiento especial el Premio Equipo Tabú, con 300 euros. La entrega de premios se celebrará el viernes 11 de diciembre en CaixaForum Zaragoza.

CINEASTAS QUE ROMPIERON TABÚES Y UNA MIRADA AL CINE FRANCÉS

El martes 1 de diciembre, el ciclo "Arquitectas x Directoras", organizado en colaboración con la Universidad de Zaragoza, incluirá la proyección de "Quelque part quelqu'un" (1972), de Yannick Bellon, acompañada de un coloquio con Josean Fernández, director de la Filmoteca Vasca, y las investigadoras Lucía C. Pérez Moreno y Beatriz González Jiménez, del proyecto WAR/F - Women Architects in Film. Se presentará el libro "Yannick Bellon. La mirada de frente", de Eric Le Roy.

El 5 de diciembre, el ciclo "Desde Francia: Cineastas que rompieron tabúes", en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza, recuperará "Sois belle et tais-toi" (1981), de Delphine Seyrig, actriz y musa del cine francés, presente en el cine de Luis Buñuel --El discreto encanto de la burguesía--, y que decidió pasar al otro lado de la cámara para dirigir cine documental reivindicativo, con un coloquio a cargo de Natalia Contreras de la Llave, investigadora especializada en estudios de género.

HOMENAJE A CHANTAL AKERMAN EN COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL DE BURDEOS

La cineasta belga Chantal Akerman, figura fundamental del cine feminista y una de las autoras más influyentes del cine contemporáneo, será otra de las protagonistas de esta edición.

Su obra ha experimentado recientemente una extraordinaria revalorización por parte de la crítica internacional. El jueves 10 de diciembre se proyectará "Toute une nuit" (1982), con un encuentro en el que participarán Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española; Ariadna Moreno, autora de una publicación dedicada al cine de Akerman; y el cineasta francés Alexis Langlois. La sesión se enmarca también en la colaboración con el Festival Internacional de Cine Independiente de Burdeos (FIFIB).

Tras la participación de Vicky Calvia en el certamen francés, con la presentación de Viridiana y de trabajos premiados y destacados en la pasada edición de La Mirada Tabú, Zaragoza acogerá el jueves 10 la proyección de "Las reinas del drama", de Alexis Langlois.

50 ANIVERSARIO DEL ESTRENO DE "EL DESENCANTO"

La Mirada Tabú recordará también uno de los títulos más singulares del cine español, "El desencanto", de Jaime Chávarri, con motivo del 50 aniversario de su estreno, que se proyectará el miércoles 9 de diciembre en la Filmoteca de Zaragoza, junto a la presentación del libro "El desencanto. 50 años", publicado por el ICAA. El encuentro contará con la presencia de Santiago Aguilar, uno de los autores de la publicación, y la colaboración de la librería Cálamo.

El sábado 5 de diciembre, USJ Cultura acogerá, bajo el título "¿Está de moda el cine español?", una mesa redonda con tres destacados periodistas y críticos cinematográficos: Elio Castro, Gerardo Sánchez y Conchita Casanovas, que analizarán el momento que atraviesa el cine español, su creciente proyección internacional y su capacidad para conectar con nuevas generaciones de espectadores.

El encuentro abordará títulos como La bola negra, El ser querido y Los domingos, así como el reconocimiento internacional de cineastas como Carla Simón y Oliver Laxe, cuyas trayectorias reflejan la vitalidad y diversidad del cine español contemporáneo.

El sábado 5 de diciembre también tendrá lugar la sexta edición de "Vídeo Clips Tabú", con Sergio Falces y David Chapin, de Aragón Musical. La jornada continuará con una sesión de DJ Falces en La Lata de Bombillas.

El domingo 6, la artista visual Helena Santolaya presentará su espectáculo "Verbos irregulares" en la Peña Unión Flamenca.

La Mirada Tabú extiende su programación por Aragón y se proyecta en Madrid y Francia

La programación previa, iniciada en abril, ha llevado cortometrajes premiados a siete localidades de Comarca Central de Zaragoza, a la Sala Berlanga de Madrid, de Fundación SGAE y al Instituto Cervantes de Burdeos (Francia).

OSCAR BAIGES FIRMA LA IMAGEN DE LA XIII EDICIÓN

El diseñador Oscar Baiges vuelve a ser el autor del cartel oficial del festival, con una propuesta gráfica que juega con el número 13 y su transformación visual.

La unión del 1 y el 3 evoca una letra B, de bonito, bueno y bello, mientras que el diseño convierte el número 3 en unos ojos que miran y remite también a las bobinas de una cámara de 35 milímetros y a los carretes de una cinta VHS.