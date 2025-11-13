El Festival de Cine de Zaragoza homenajea a Pepe Lorente, Pedro Casablanc y Antonia San Juan en su XXX edición

Presentación de la XXX edición del FCZ, en la sala de prensa del Ayuntamiento. - DANIEL MARCOS

El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) celebra sus bodas de perla consolidado como una "cita esencial" del panorama cinematográfico nacional. En su XXX edición, que tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre, el certamen rendirá homenaje a "grandes figuras del cine español" como Pedro Casablanc, Pepe Lorente o Antonia San Juan, además de reconocer la trayectoria de cineastas de referencia como Pablo Berger, Alauda Ruiz de Azúa y Manuel Gutiérrez Aragón.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el festival proyectará 123 trabajos finalistas seleccionados entre 1.669 obras procedentes de 53 países, y entregará una veintena de premios y distintivos que celebran tres décadas de compromiso con el audiovisual.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, se ha referido al FCZ este jueves, durante la presentación de los detalles de la próxima edición, como "un emblema del audiovisual y especialmente del corto", mientras que el director del festival, José Luis Archelergues, 'Archy', ha destacado que este es un festival "para la ciudad, que no solo lleva el nombre de la ciudad, sino que queremos que participe la ciudad".

Archelergues ha detallado que el FCZ contará con 135 trabajos finalistas, de los 1.669 presentados, procedentes de 53 países distintos en su Sección Oficial; y se estrenarán cuatro largometrajes, se impartirán diez charlas y se entregarán ocho distintivos especiales, además de diez premios oficiales y no oficiales, y once reconocimientos especiales.

Asimismo, el FCZ otorgará los 'Augustos' al Mejor Corto Nacional de Ficción, al Mejor Corto Internacional de Animación, al Corto Internacional de Centros de Formación Audiovisual, al Mejor Corto Aragonés y al Mejor Microcorto Internacional.

También se concederán el Premio del Público al Corto Aragonés Aragón TV, el Premio del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón a la Mejor Interpretación en Corto Finalista, el Premio Zinentiendo al Mejor Corto Finalista de temática LGTBIQ+ y el Premio Plena Inclusión al Mejor Corto Finalista con temática sobre discapacidad intelectual o del desarrollo.

El sábado, 29 de noviembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la clausura del festival en la Sala Mozart del Auditorio, con entrada libre hasta completar aforo. El acto será conducido por el periodista Moisés Rodríguez y en el transcurso de la gala se entregarán los diferentes galardones del festival y habrá actuaciones y "sorpresas", ha adelantado el director del certamen.

AUGUSTO CIUDAD DE ZARAGOZA

Este año, el Augusto Ciudad de Zaragoza recaerá en el director de cine, guionista y escritor español Manuel Gutiérrez Aragón. Licenciado en Filosofía y Letras, en 1970 se graduó como realizador en la Escuela Oficial de Cine de Madrid para debutar como realizar en 1973 con 'Habla, mudita', con la que obtuvo el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1974 y la candidatura al Óscar.

Autor de los guiones de 'Las truchas', 'Furtivos' y 'Las largas vacaciones del 36', se consagró como uno de los mejores realizadores de su generación con 'Camada negra' (1977), 'Sonámbulos' (1977) y 'El corazón del bosque' (1978).

En 1991 dirigió para televisión la serie 'El Quijote de Miguel de Cervantes' y llevó al cine la obra cervantina que se estrenó en 2002 con el título 'El caballero Don Quijote'.

En 1993 fue elegido presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), hasta 2001, año en el que fue nombrado académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y presidente de la Fundación Autor, compaginando esta labor con la presidencia, desde el año 2000, de la Federación Europea de Realizadores Audiovisuales (FERA).

Por su parte, Antonia San Juan recibirá un Augusto Apoyo al Cortometraje por sus interpretaciones, producciones y direcciones de numerosos cortometrajes, demostrando su firme respaldo a este formato y a lo que representa; y Pablo Berger, el Augusto del Corto al Largo; mientras que los Augustos Talento con Proyección se concederán al actor aragonés Pepe Lorente, el actor Javier Pereira y a la actriz catalana con orígenes aragoneses, natural de Valdealgorfa (Teruel), Marta Belmonte.

El director de fotografía José Luis Alcaine recibirá el Augusto de Honor; la directora Alauda Ruiz de Azúa será distinguida con un Augusto de Honor a las Miradas de Cine; y Pedro Casablanc recibirá el Augusto Apoyo Internacional al Corto.

Completan el palmarés de reconocimientos el Augusto Oficios de Cine para la técnica de sonido Yasmina Pradera; el Augusto Latino para la directora, productora y guionista (Colombia) Alejandra Cardona; y el Augusto Entidad y su Apoyo al Audiovisual para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Los Augustos Difusión del Cine en Medios de Comunicación irán para el programa de televisión Cine de barrio y la revista Cinemanía, ambos medios con tres décadas de trayectoria.

PROGRAMACIÓN

Dentro de la Sección Oficial, el público podrá disfrutar de los cortometrajes finalistas de los certámenes de Cortos de Ficción, Animación, Centros de Formación Audiovisual, Corto Aragonés y Nuevos Talentos Latinoamericanos.

Las sesiones se celebrarán en la Filmoteca de Zaragoza del 21 al 25 de noviembre, con entrada libre hasta completar aforo. Solo la primera sesión oficial tendrá lugar en el Centro de Historias, dentro de la Gala de Inauguración del día 20 de noviembre.

El segundo bloque del festival lo conformará la Sección Augusto en Off, donde se realizará una proyección especial Bodas de Perla (10 años de Premios no Oficiales): Arcoíris en blanco y negro, de Fran Campos (2025), producida por Kandale Films (87 minutos aproximadamente).

Con esta sesión especial, dentro del XXX aniversario, el festival agradece a todos los colaboradores que le han apoyado a lo largo de los años, así como a los patrocinadores de los Premios no Oficiales, dedicando esta sesión a Zinentiendo, entidad que ha acompañado al festival desde la creación de estos galardones. La proyección se celebrará en la Filmoteca de Zaragoza el miércoles 26 de noviembre a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El tercer y último bloque será la Sección Zaragoza Industry Film, que incluirá el estreno en España de la película 'No sea tu falta', de Moisés Salamá (2025), de 70 minutos de duración, seguida de un Encuentro Especial. La proyección se celebrará en la Filmoteca de Zaragoza el miércoles 26 de noviembre a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Tras la proyección, se celebrará un encuentro con el director, durante el cual se le hará entrega de un Distintivo Especial por su aportación e importancia dentro de la gestión cultural, como coordinador de contenidos en festivales y muestras de cine -entre los que se encuentra el de Málaga-, además de su labor como impulsor del género documental.

Como novedad, esta edición contará con Market Screening ZIF, donde se presentarán dos proyecciones en primicia y se recogerán las opiniones del público asistente. Las proyecciones se celebrarán en la Filmoteca de Zaragoza el jueves 27 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo: 'La sombra del nogal', a las 17.00 horas, dirigida por Manu García Gil, protagonizada por el chef Toño Rodríguez, poseedor de una estrella Michelin y nombrado Cocinero del Año en 2024; e 'Influjo psíquico', a las 19.00 horas, dirigida por Alejandra Cardona.

Tras el pase de la película, se celebrará un encuentro con la realizadora, que recibirá en la Gala de Clausura el Augusto Latino. Este largometraje documental aborda el fenómeno del 'lawfare' en Ecuador, ejemplificado en la figura de Rafael Correa, presidente del país entre 2007 y 2017.