El Festival de Circo Social regresa a San José y amplía su mirada al sector profesional

Archivo - Esta edición suma actividades para público profesional previamente: un taller de circo con el alumnado de la Escuela de Teatro Municipal y una sesión informativa sobre la propuesta de Ley de Artes Escénicas con FEECSE - HAIKU - Archivo

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Memoria del barrio zaragozano de San José volverá a convertirse del 15 al 17 de mayo en el epicentro del circo social con la celebración de la XIV edición del Festival de Circo Social de Zaragoza, una cita ya consolidada dentro de la agenda cultural de la ciudad y que este año amplía su acción hacia el ámbito profesional con nuevas actividades formativas y de reflexión sobre el futuro del sector.

Organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza y patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el festival reunirá durante tres jornadas a alumnado, artistas emergentes y compañías nacionales e internacionales en torno a una programación que combinará galas, espectáculos, talleres y actividades abiertas al público de todas las edades.

La iniciativa mantiene su esencia comunitaria y participativa, apostando por el circo como herramienta de inclusión, transformación social y dinamización vecinal. El barrio de San José volverá así a ejercer de escenario principal de un proyecto que desde hace catorce años conecta arte, convivencia y participación ciudadana.

La Escuela de Circo Social de Zaragoza ha destacado que el festival busca poner en valor la creación joven y reforzar el vínculo entre cultura y territorio, integrando el trabajo desarrollado durante todo el año en distintos barrios de la capital aragonesa.

En esta edición participarán jóvenes procedentes de San José, Oliver, Vadorrey, San Pablo y La Magdalena, que mostrarán sobre el escenario los procesos creativos desarrollados en los talleres y proyectos de circo social impulsados por la entidad.

Como novedad, el festival arrancará varios días antes de las actuaciones abiertas al público con actividades dirigidas específicamente al ámbito profesional y educativo.

La primera de ellas tendrá lugar el lunes 11 de mayo con un taller de circo y diversidad dirigido al alumnado de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, una propuesta que pretende acercar los valores pedagógicos y sociales del circo a futuros profesionales de las artes escénicas.

Además, el jueves 14 de mayo la Harinera ZGZ acogerá una jornada informativa bajo el título 'La nueva ley de enseñanzas abre el camino al circo', organizada por la Federación Española de Escuelas de Circo Socioeducativas (FEECSE).

CIRCO SOCIAL, INCLUSIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES

La sesión servirá para abordar los avances derivados de la inclusión del circo dentro de la Ley de Enseñanzas Artísticas y analizar los nuevos itinerarios formativos y desarrollos curriculares vinculados a esta disciplina.

En el encuentro participarán también diversas entidades representativas del sector circense aragonés como CARPA, AMZ, Malaika, Capicúa o Casa del Circo, en una jornada concebida como espacio de intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro de las artes circenses.

El grueso de la programación se desarrollará durante el fin de semana en el Parque de la Memoria, convertido ya en uno de los espacios simbólicos del festival.

El viernes 15 de mayo tendrá lugar la primera gran gala de circo social, presentada por la actriz y artista aragonesa Minerva Arbués, que conducirá una tarde protagonizada por el alumnado de la Escuela de Circo Social y artistas invitados.

La gala incluirá el estreno de 'Circo y Vida', una nueva creación colectiva desarrollada dentro del proyecto 'Jóvenes a Escena', en el que han participado jóvenes de entre 14 y 17 años de distintos barrios de Zaragoza.

La pieza será además el punto de partida de una gira estival por diferentes localidades aragonesas que este año llegará por primera vez a la provincia de Teruel.

La jornada contará asimismo con la participación del colectivo Circapacidad, un proyecto impulsado por Arturo Peliagudo y desarrollado en la Harinera ZGZ con personas con discapacidad, así como con actuaciones de jóvenes artistas aragonesas como Mar Ollés, especializada en trapecio, y Alicia y Esther, con números de telas aéreas.

El sábado 16 de mayo continuará la programación con un taller de circo en familia por la mañana y una nueva gala vespertina que volverá a reunir sobre el escenario al alumnado de la Escuela de Circo Social junto a artistas invitados.

En esta ocasión la presentación correrá a cargo de Marta Iglesias, integrante de la compañía gallega de clown y circo Sempre Arriba. Durante la gala actuará también Rubenik, una de las jóvenes promesas del circo aragonés, que ofrecerá un número de malabares.

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES Y ESPECTÁCULOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación del sábado culminará a las 20.00 horas con la representación de 'Just an ordinary day', de la compañía finlandesa Lotta and Stinna.

Se trata de un espectáculo de dúo acrobático con estética inspirada en los años 50 y un marcado tono burlesco, una propuesta que ha girado por numerosos países y que ha valido a sus creadoras el Premio Estatal de Arte del Circo del Gobierno finlandés como integrantes del colectivo Mad in Finland.

El festival se despedirá el domingo 17 de mayo con el espectáculo 'Shake Shake Shake', de la compañía franco-catalana PakiPaya. La propuesta combina circo aéreo, humor, magia y música disco en un montaje pensado para todos los públicos y que acumula más de una década de recorrido internacional.

La obra ha sido reconocida en festivales europeos como Mirabilia, en Italia, y Miramiro, en Bélgica, donde obtuvo premios al mejor espectáculo de calle.

Desde la organización destacan que el Festival de Circo Social de Zaragoza se ha consolidado no solo como una cita cultural, sino también como un proyecto comunitario que utiliza las artes circenses como herramienta de inclusión y transformación social.

El evento mantiene además una fuerte conexión con el tejido vecinal y social del barrio de San José, reforzando el papel de la cultura como espacio de encuentro, convivencia y participación ciudadana.