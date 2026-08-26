El Festival Internacional en el Camino de Santiago cierra su XXXV edición con más de 13.500 asistentes

4.846 Espectadores Acudieron A Los Conciertos Y 8.667 Participaron En El Resto De Actividades Paralelas - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS), organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), ha cerrado su trigésimo quinta edición con un total de 13.513 asistentes, entre los 19 conciertos programados y las diferentes actividades paralelas desarrolladas durante el certamen.

El diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz, ha destacado el compromiso del festival con el territorio y el patrimonio de la provincia como una de las claves de su éxito. En este sentido, ha señalado que el certamen permite acercar al público "una experiencia única y de gran calidad en cada concierto", al tiempo que lo convierte en protagonista de una "inmersión sonora, rica artísticamente y en valores sociales y culturales".

Esta edición se ha desarrollado bajo el epígrafe 'Caminos en la mar', dedicado al patrimonio musical de la Corona de Aragón entre los siglos XII y XVIII. Para Sampériz, se ha tratado de una edición "más que especial", ya que ha permitido poner de manifiesto "nuestras raíces, nuestra identidad y sentido de pertenencia", además de profundizar en el conocimiento de los pueblos y vecinos del territorio.

El director del FICS y técnico de Cultura de la DPH, Luis Calvo, ha resaltado la selección de intérpretes y formaciones de primer nivel, con programas diseñados específicamente para la temática de esta edición. Según ha indicado, el festival se ha consolidado como "todo un referente en el panorama nacional de la música antigua y barroca".

En total, los 19 conciertos celebrados en distintos espacios de la provincia han reunido a 4.846 espectadores, con los aforos de iglesias y templos prácticamente completos. Entre las actuaciones más destacadas por el director del festival se encuentran los tres conciertos celebrados en La Ciudadela de Jaca, protagonizados por Les Sacqueboutiers, Canticum Novum y Capella de Ministrers.

A ellos se suman el recital de Schola Cantorum Paradisi Portae en la Catedral de Jaca y el de Enrike Solinís & Euskal Barrok Ensemble en Siresa, cinco de las propuestas que, según Calvo, han sobresalido dentro de la programación de esta edición.

ACTIVIDADES PARALELAS Y PATRIMONIO

El Ciclo de Teatro de Calle tuvo que ser aplazado debido al incendio que afectó este verano a la Comarca de la Jacetania. El resto de actividades paralelas sí pudieron desarrollarse y reunieron a 245 participantes, entre ellos los asistentes al Ciclo de Cine 'Imágenes del Mediterráneo', celebrado en Hecho y Jaca, a la conferencia especializada de Luis Delgado y a la excursión organizada junto a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca entre Somport y Canfranc Estación.

A esta cifra se suman las 8.422 visitas registradas en el Museo Diocesano de Jaca durante el festival para conocer la exposición 'Sonidos de la Corona de Aragón: Ecos en el Mediterráneo'. La muestra ha complementado el recorrido artístico y cultural de esta edición y ha registrado una afluencia superior a la de años anteriores.

Calvo ha explicado que este incremento se debe, en parte, a la concentración de población en Jaca como consecuencia de los cortes de carreteras y el cierre de otros monumentos durante los incendios registrados este verano. En conjunto, las 4.846 personas que acudieron a los conciertos, las 245 participantes en las actividades paralelas y las 8.422 visitas al museo elevan la cifra total del festival hasta los 13.513 asistentes.

El XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago está organizado por la Diputación Provincial de Huesca con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania. También cuenta con el apoyo del Museo Diocesano de Jaca, INAEM y los ayuntamientos y entidades de las localidades participantes, así como de los Obispados de Huesca, Jaca y Barbastro-Monzón y las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Jaca y Huesca. El certamen forma además parte de FestClásica, la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.