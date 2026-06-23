El festival del Música Antigua de la DPZ continúa este jueves con el concierto de Duo Seraphim

Archivo - El Duo Seraphim actúa este jueves en la Real Capilla de Santa Isabel. - DPZ - Archivo

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua en la Real Capilla de Santa Isabel que organiza cada año la Diputación de Zaragoza continúa este jueves, 25 de junio, con el concierto de Duo Seraphim, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo y las puertas se abrirán media hora antes.

La propuesta de Duo Seraphim viene formada por Stefano Molardi, clave, y Gian Andrea Guerra, violín barroco. El primero de ellos es un organista, clavecinista, director, musicólogo cremonés, ha sido galardonado en numerosos concursos nacionales e internacionales, entre ellos el de Brujas (Bélgica) y el prestigioso Paul Hofhaimer de Innsbruck (Austria).

Desarrolla una intensa actividad concertística como solista, director y como continuista en importantes festivales en Italia, Europa, Brasil, USA y Japón. Desde 2018 colabora con el violinista Gian Andrea Guerra proponiendo literatura para violín y órgano o clave de los siglos XVII y XVIII (Duo Seraphim).

La programación del ciclo se cerrará el 2 de julio con la actuación de Los Músicos de Su Alteza. Los interesados en asistir deben tener en cuenta que la apertura de puertas se realizará media hora antes de cada actuación.

Este año se cumple la 22º edición desde el nacimiento de este festival, una iniciativa que busca convertir esta emblemática y singular iglesia en un espacio de referencia para la difusión de la mejor música antigua.

Con ello se pretende generar propuestas culturales, dotando de personalidad propia a la iglesia para la promoción de este bien patrimonial y potenciar un marco excepcional para la dinamización de la programación cultural en la provincia.