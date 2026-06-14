El Festival de Música Antigua de la DPZ prosigue este martes en la iglesia de Santa Isabel con Nomad Consort

Nomad Consort durante una actuación. - DPZ

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua en la Real Capilla de Santa Isabel que organiza cada año la Diputación de Zaragoza continúa este martes, 16 de junio, con el concierto de Nomad Consort.

Como todas las actuaciones del programa, tendrá lugar a las 20.00 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo y las puertas se abrirán media hora antes.

Nomad Consort es un conjunto instrumental de violas de reciente creación que agrupa a excepcionales violagambistas de diferentes lugares y trayectorias en Europa, todos ellos con una extensa carrera como solistas y o integrantes de formaciones de referencia en el campo de la Música Antigua.

Este consort itinerante huye de los modelos interpretativos establecidos y del sedentarismo musical, recreando el espíritu inconformista y crítico de los pioneros del movimiento historicista y proponiendo una transformación constante en la creación musical.

La programación del ciclo continuará con los conciertos de Duo Seraphim el 25 de junio y Los Músicos de Su Alteza el 2 de julio. Los interesados en asistir deben tener en cuenta que la apertura de puertas se realizará media hora antes de cada actuación.

Este año se cumple la 22º edición desde el nacimiento de este festival, una iniciativa que busca convertir esta emblemática y singular iglesia en un espacio de referencia para la difusión de la mejor música antigua.

Con ello se pretende generar propuestas culturales, dotando de personalidad propia a la iglesia para la promoción de este bien patrimonial y potenciar un marco excepcional para la dinamización de la programación cultural en la provincia.