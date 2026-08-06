El Festival SoNna Huesca visita este fin de semana Ayerbe, el Somontano de Barbastro y Benabarre

El grupo musical madrileño Gilipojazz. - DPH.

HUESCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival SoNna Huesca continuará este fin de semana con actuaciones musicales en Ayerbe, el Somontano de Barbastro y Benabarre.

Los madrileños Gilipojazz ofrecerán un concierto este viernes a las 20.00 horas en la bodega Edra de Ayerbe, en la comarca de La Hoya de Huesca. Este sábado, el turno será para el senegalés Momi Maiga en la Bodega Laus de Barbastro --21.00 horas-- y el domingo cierra el fin de semana el catalán Joan Miquel Oliver en la ermita de San Medardo de Benabarre el domingo a las 20.00 horas.

El Festival Sonidos en la Naturaleza culminará su gira vinícola el próximo 28 de agosto, con su visita a la Finca Valonga, de Belver de Cinca, donde tocarán los castellano leoneses El Nido.

Las casi treinta hectáreas de viñedo de la Bodega Edra --inaugurada en 1999-- se encuentran en Ayerbe, dentro de la Indicación Geográfica protegida de Ribera del Gállego. Sobre un suelo arcillo-calcáreo se plantan vides de las variedades Syrah, Merlot, Tempranillo, Garnacha, Viognier y Parraleta.

Edra cultiva su viñedo desde el respeto a la naturaleza y se integra en su biodiversidad, en un oasis en medio de olivos y almendros. El laboreo aporta materia orgánica de la poda y la siega y respeta los ciclos de la vid para evitar los excesos de vigor y lograr un mayor equilibrio de las plantas. La bodega se cubre de un manto de hiedra --Edra, en aragonés occitano-- que ejerce de aislante y ventilador natural en verano.

Allí debutarán en el SoNna Huesca los madrileños de Gilipojazz, un trío madrileño de jazz-punk instrumental, que combinan con otros estilos como el funk, el rock progresivo, el metal e incluso pinceladas de música clásica. A esta combinación de estilos tan heterogénea hay que añadirle el humor que desprenden en sus directos, pudiendo recordar en cuanto a puesta en escena a Les Luthiers o a Tricicle.

Este trío madrileño está dando mucho que hablar por sus frenéticos y divertidos directos y por llevar una apuesta tan diferente en el panorama musical actual. Además del reconocimiento unánime de la prensa musical, han sido ganadores de varias competiciones de bandas, siendo la última el premio AIE del concurso de bandas Rock Villa de Madrid.

Gilipojazz son Iker García, Ángel Cáceres y Pablo Levin. Tres chavales de barrio que ahora se acercan a todo tipo de público con un estilo que podría calificarse como virtuoso y humorístico que no deja indiferente. El programa de la jornada es doble, igual que el sábado. A partir de las 18.30 horas, todos aquellos espectadores con reserva disfrutarán de una visita guiada con cata de vinos.

MOMI MAIGA

Al día siguiente, el SoNna Huesca cambiará de denominación geográfica, y se instalará en la Bodega Laus, de la Denominación de Origen Somontano-- para seguir con el homenaje al paisaje humanizado del viñedo altoaragonés.

Fundada en 2002, Laus es una isla en el Somontano rodeada de agua, viñas, flores, sol, aire y vida. La bodega es un edificio moderno y minimalista en plena naturaleza, con unas espectaculares vistas de los viñedos y de los Pirineos que se erigen al fondo. Está rodeado por una alberca de más de ocho mil metros cuadrados.

Igual que el día anterior, el programa de la jornada es doble. A partir de las 19.00 horas, en este caso, todos aquellos que hayan reservado disfrutarán de una visita guiada con cata de vinos.

Después, a partir de las 21.00 horas comenzará el concierto del senegalés afincado en Cataluña, Momi Maiga, virtuoso de la kora, vocalista cautivador y compositor autodidacta. Momi Maiga destaca por su sensibilidad y su capacidad para fusionar influencias del jazz, el flamenco y la música clásica. Nacido en la región de Casamance, pertenece a la reconocida familia Cissokho de griots. Empezó a tocar la kora a los seis años, destacando pronto por su talento innato.

Unido al percusionista catalán Aleix Tobias Sabater, Marçal Ayats en el violonchelo, y el violinista mexicano Carlos Monfort, su concierto se convierte en un espectáculo mágico para todos los sentidos. Un diálogo dinámico y constante entre culturas. Casamance, México y Cataluña se funden en un mar de sonidos y ritmos transcontinentales que sorprenden a cada segundo.

ERMITA DE SAN MEDARDO

Fuera ya de la ruta enológica, el festival itinerante de la Diputación Provincial de Huesca cerrará el fin de semana con el concierto del catalán Joan Miquel Oliver en la ermita de San Medardo de Benabarre este domingo a partir de las 20.00 horas.

Joan Miquel Oliver es miembro fundador de la banda Antonia Font, en la que participa como guitarrista, compositor y letrista de sus temas y principal productor, ya que Oliver alterna su trabajo como músico con la publicación de obras literarias en las que combina la novela, el género en el que es más prolífico, poesía y teatro.

Como músico en solitario ha publicado siete álbumes desde Surfistes en càmera lenta (2005) hasta Electronic Devices (2023). Por el camino llegaron Bombón Mallorquín (2009), Pegasus (2015), Atlantis (2017), Elektra (2018) y Aventures de la nota La (2020).

La emita hexagonal de San Medardo se construyó para conmemorar el hallazgo de los restos del santo, enterrados allí por el propio Carlomagno, según cuenta la leyenda. Adosada a la ermita y la casa del ermitaño hay una fuente que aprovecha el manantial que al parecer surgió cuando aparecieron las reliquias.