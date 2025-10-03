Las fiestas del Pilar ofrecen espectáculos de música, humor y jotas para las personas mayores en los barrios

La concejal delegada de Educación Mayor y Familia y Barrios Rural, PAloma Espinosa, presenta las fiestas del Pilar para las personas mayores en los barrios - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Pilar 2025 contarán con una amplia programación dirigida de forma específica a las personas mayores, que incluye espectáculos de música, baile, humor y jotas en distintos barrios, que ha presentado la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa.

Entre las novedades de este año destacar el espectáculo de música, humor y entretenimiento 'El Pilar es una fiesta', que tendrá lugar el martes 7 de octubre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Estará protagonizado por los artistas Seim, Silvia Fox, Sammy & Criss y la colaboración especial de Marianico El Corto. Tendrá tres funciones, a las 12.00, 17.00 y 19.00 horas, todas ellas gratuitas, con un aforo de 1.200 personas cada una.

El miércoles, 8 de octubre, el centro de convivencia para mayores Laín Entralgo vivirá en su jardín exterior, desde las 18.30 horas, una animada jornada de baile y animación con charanga a cargo de la Federación Interpeñas.

El jueves, 9 de octubre, llegará el momento de la ya tradicional ofrenda subacuática a la Virgen del Pilar en el Acuario Fluvial de Zaragoza, con la actuación de la rondalla del Centro de Convivencia para Mayores La Jota. Los amantes de la jota tendrán oportunidad de disfrutar el día 6 de octubre, a las 18.30 horas, en el centro de convivencia Francisco de Goya con la actuación de la Escuela de Jota de Valdefierro; y el 10 de octubre a la misma hora en el centro de convivencia José Atarés, en el distrito Universidad, con el grupo Otero del Cid.

ACTIVIDADES FESTIVAS EN LA CASA AMPARO

La residencia municipal Casa Amparo también ha preparado una programación especial para estas fechas festivas. El jueves, 6 de octubre, tendrá lugar el pregón de la Casa Amparo, a las 11.00 horas.

A continuación habrá concierto de Yuri Ramos y un aperitivo aragonés. El martes 7, los residentes tendrán un taller de elaboración de 'dulces pilareños' y otro de lectura de cuentos aragoneses.

El miércoles, día 8, desde las 17.30 horas, se celebrará un concierto a cargo de la banda zaragozana Lamalayerband. El jueves 9 a las 10.30 horas, será el turno del deporte, con el campeonato de petanca entre residentes de la Casa Amparo y usuarios del centro de mayores Luis Buñuel, y por la tarde un 'bingo maño' desde las 17.00 horas.

El viernes, 10 de octubre, a las 11.00 horas, en la capilla de la residencia se realizará una ofrenda floral a la Virgen del Pilar, con la rondalla Jesús Recio. El sábado 11, desde las 10.30 horas, habrá animación en la Casa Amparo con la charanga La Baruca y la peña El Jaleo.

El domingo, 12 de octubre, se celebrará misa baturra con la rondalla Terminillo y el martes, día 15, teatro de variedades con la asociación de vecinos del Actur.

EL PILAR EN LOS 14 BARRIOS RURALES

Paloma Espinosa ha informado también de la programación pilarista que el Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado para los 14 barrios rurales, dando respuesta a su compromiso con la desconcentración de actividades.

En estas actuaciones tienen un protagonismo mayoritario las compañías artísticas aragonesas. El domingo, 5 de octubre, en La Cartuja, actuará la banda de animación Coscorrón, que presentará Superbichos, a las 12.00 horas en el Parque Huerto Frisón.

Ese mismo día en Venta del Olivar, a las 18.00 horas, Ilógica Teatro presenta 'Buscamos piratas', en la plaza Mayor; en Casetas, Ton Muntané presentará 'Soliloquio', en el Parque Clemente Mateo a las 18.00 horas.

El lunes 6 de octubre en Montañana estará el espectáculo de Alehop Circo, en la calle Amado Mene Arruga, a las 18.00 horas. Al día siguiente, en Peñaflor, Teatro Arbolé presentará Caperucita Roja, en la plaza Centro Cívico a las 18.00 horas; en San Juan de Mozarrifar, Passabarret presentará 'Versus', en el patio del CEIP Andrés Oliván, a las 18.00 horas.

OTRAS ACTUACIONES

El miércoles, 8 de octubre, en Casetas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá del centro cívico a las 18.00 horas; en Juslibol, Hugo Miró presentará 'Hugo!!!', en el parque a las 18.00 horas.

El jueves, 9 de octubre, en San Gregorio, 'Equipo estupendo' con Capitán Spriki actuarán en el parque San Gregorio a las 18.00 horas. El viernes, día 10, en Garrapinillos, 'Marzo Mayea' presentará 'Segurata', en la plaza de España a las 12.00 horas; en Movera, Helena Perdomo y Pepín Banzo presentarán 'Tiempos Mágicos', en la plaza Mayor, a las 12.00 horas.

Al día siguiente, el sábado, 11 de octubre, en Alfocea, Charraire pondrá en escena 'Caperucita feroz y el lobo de la lámpara', en el parque, a las 12.00 horas; en Torrecilla de Valmadrid, K de Calle presentará 'La leyenda del primer faraón', en la calle Paradero, a las 12.00 horas.

El lunes, 13 de octubre, en Monzalbarba, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá desde el PDM Monzalbarba, a las 12.00 horas; y en Villarrapa, Los navegantes llevarán es espectáculo 'Goya, Palafox y Agustina, dos hombres y una heroína', en el centro cívico a las 12.00 horas.