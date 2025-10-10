Las fiestas del Pilar superan el millón de participantes a falta del último fin de semana con el 12 de octubre

Los espacios seguros unisex, hasta este jueves, no han tenido que realizar ninguna atención

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Pilar han superado el millón de participantes (1.000.696) en las actividades programadas y en los distintos espacios municipales habilitados para la celebración y a falta del último fin de semana con puente el 12 de octubre. Además, no se han registrado incidencias ha destacado la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández.

Este jueves, 131.133 ciudadanos han disfrutado de la amplia oferta cultural y festiva repartida por toda la ciudad. La música ha sido uno de los grandes motores de participación, con casi 47.630 asistentes.

La Estación del Norte ha registrado este jueves 8.000 asistentes con la actuación de OBK y al Jardín de Invierno han acudido 1.150 personas. En la plaza del Pilar, el escenario Fuente de Goya ha congregado a 7.700 personas con el concierto de Marlon.

En el Auditorio de Zaragoza se han contabilizado 1.240 asistentes, mientras que el Espacio Zity ha reunido a 25.000 personas en el concierto de Morad; y el escenario Fuente de la Hispanidad ha acogido a 4.150 personas con el concierto de Denominación de Origen.

ESPACIO REVELACIÓN

Las propuestas de Música en Xior han sumado 100 participantes, y las bandas de música en el Parque de la Granja han congregado a 290 personas. El Espacio Xior "se consolida como una de las grandes revelaciones de estas fiestas, con una programación variada y una excelente respuesta del público", ha destacado Sara Fernández.

Su combinación de humor, música y artes escénicas en formato cercano está generando un ambiente muy positivo y una ocupación prácticamente completa en cada sesión, ha destacado. Así, ha comentado que el espectáculo de este jueves del humorista Leo Bassi ha vuelto a llenar el aforo con 500 espectadores, "confirmando el éxito del espacio como punto de encuentro cultural alternativo y vibrante. Por su parte, la programación escénica sigue ganando protagonismo en esta edición".

Un total de 4.245 personas han disfrutado de las Artes Escénicas tanto en teatros como en la programación de calles y plazas. El Off de Calle y el Circo Delicias están registrando una gran afluencia de público que disfruta de propuestas creativas, accesibles y de "alta calidad artística", ha recalcado para dejar claro que estas actividades "consolidan el carácter participativo y descentralizado del Pilar, acercando la cultura a todos los rincones de la ciudad".

La programación infantil continúa desplegando su "atractivo programa" y ha reunido a 20.704 personas, con la primera jornada del Parque de las Marionetas, que ha registrado una gran afluencia con casi 2.188 visitantes y ha tenido seis llenos totales en carpas; contando además con la actuación inaugural de Los Titiriteros de Binéfar.

El nuevo personaje de estas fiestas, El León Garganchón, sigue despertando entusiasmo en los barrios; este jueves ha reunido a 1.300 personas en Valdespartera. La Comparsa ha congregado a 7.000 personas en Montecanal y en Río y Juego solo en la jornada de tarde han estado 8.000 personas.

MOVILIDAD

Este jueves la Línea 1 del tranvía ha registrado 128.701 usuarios, con cifras provisionales a la espera de contabilizar todas las validadoras. En el caso del autobús urbano, las alternativas por diversos cortes y desvíos siguen funcionando correctamente durante todas las fiestas.

La tarde pasada ha tenido lugar el "arrejuntamiento peñista" con un servicio de limpieza previa y posterior en las calles del centro por las que discurrió, también han actuado los equipos de refuerzo en el entorno del Pilar y estas calles principales del centro.

Además, en la mañana de este viernes, han trabajado en las zonas de bares y conciertos, que han registrado una gran asistencia en la noche pasada.

"Seguimos manteniendo la tónica de tranquilidad, sin intervenciones de relevancia por parte de la Policía Local", ha enfatizado Sara Fernández para añadir que sigue bajando el porcentaje de sanciones de trafico por alcoholemias y drogas al volante, que son las más bajas de los últimos años, solo un 3,2% de las 2.137 pruebas realizadas.

Asimismo, los espacios seguros unisex hasta este jueves "no han tenido que realizar ninguna atención y siguen funcionando muy bien como puntos de sensibilización y concienciación·, ha incidido.

En este segundo tramo de las fiestas del Pilar, con más de 8.300 consultas, se está notando una "mayor presencia" de turistas extranjeros que preguntan en las oficinas de turismo. Esto hace que, hasta este jueves, se eleve al 14 por ciento el número de consultas de personas de otros países.

RECOMENDACIONES PARA ESTE VIERNES

Este viernes, por primera vez, se celebra función para adultos en Parque de las Marionetas, a las 21.00 horas con Coriolis Teatro y este sábado, día 11, será la "Colocación de la Virgen", acto de colocación de la Virgen en la estructura piramidal a las 12.00 horas en la plaza del Pilar, a la Sara Fernández ha animado a todos los ciudadanos a que asistan porque "es uno de los actos que se han potenciado este año".

Para el público infantil, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas el León Garganchón estará en el Centro, en la plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja. De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas el Tragachicos se desplazará al Actur, al Parque de la Expo.

Entre las 11.00 y 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas se podrá ir al Parque de las Marionetas donde se celebra el XV Festival Internacional de Teatro de Feria, en la zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

De 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas se podrá ir a Río y juego en el Frente Fluvial Expo. Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres con funciones a las 12.00, 13.00, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 horas en la calle Moret. A las 18.00 horas la Comparsa de Gigantes y Cabezudos estará en Puerto Venecia.

TRADICIÓN

Desde las 10.30 horas se podrá ver actuar a las escuelas infantiles de jota como El Pilar, Zierzo, Blasón Aragonés, Baluarte Aragonés, Usanza Aragonesa y Raíces de Aragón en el escenario de la fuente de la Hispanidad, en la plaza del Pilar.

Denominación de Origen estará de 17.00 a 20.00 horas en el escenario de la fuente de la Hispanidad, en la laza del Pilar con las actuaciones de Baluarte Aragonés (17.00 horas); Aires de Albada, a las 18.00 horas; Raíces de Aragón, a las 19.00 horas.

La música correrá a cargo a las 18.00 horas con el grupo New Kids in The Swing en la Harinera ZGZ, en avenida de San José, 201; a las 21.00 horas será el turno de La Milagrosa + Calavera en el Jardín de Invierno en el Parque José Antonio Labordeta.

El XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Marionetas para adultos, será de 21.00 a 22.0 horas en la zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

A las 21.30 horas la Cadena Ser presenta LOS40 PILAR POP con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol, y estará presentando y pinchando Dani Moreno, en el escenario Ambar de la fuente de Goya, en la plaza del Pilar.

ARTES ESCÉNICAS

A las 18.00 horas Off de calle ha programado a cargo de la compañía andaluza El espejo negro la obra La cabra, en la plaza San Felipe. A las 18.00 horas, Humor en Xior con la compañía vasca Zanguango Teatro que presenta El peor espectáculo del mundo (de momento!!!), en el anfiteatro de la Residencia Xior.

Finalmente, a las 19.00 horas, en Delicias de Circo la compañía valenciana, Bot Project presenta "Collage 2024", en el parque Delicias.