Las fiestas del Pilar de Zaragoza superan los 1,6 millones de participaciones en sus primeros cuatro días

Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Pilar han cerrado su primer fin de semana marcado por el puente festivo, del viernes 9 al lunes 12 de octubre, con un balance de más de 1,6 millones de participaciones, según los primeros datos provisionales, en cuatro jornadas marcadas por el buen tiempo, la gran afluencia de público y el desarrollo de los actos sin incidentes relevantes y con una ofrenda de flores "récord" ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Lo interesante de la ofrenda de flores de ayer, que fue una ofrenda de récord, hubo más de 135.000 oferentes, para que se hagan una idea, el año pasado ya fue de récord y fueron 112.000 oferentes, este año estamos hablando de 135.000", ha comparado.

Chueca ha atribuido parte de este aumento de participación a todos los cambios que se han hecho en la forma de proceder que la hacen "muchísimo más ágil" y pudo finalizar justo unos minutos antes de medianoche de este mismo 12 de octubre.

La tradición, el folclore y la emoción han marcado una jornada que ha extendido la celebración por los escenarios musicales, los espacios familiares y los recintos de ocio de la ciudad. Sumando todos los actos se ha registrado un multitudinario día 12 de octubre, con 742.561 participaciones y la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar como principal protagonista ha reunido 544.530 participaciones, con 134.116 oferentes y 410.414 personas de público en la plaza a lo largo de la jornada.

La celebración ha vuelto a expresar el vínculo de Zaragoza con su patrona y la fuerza de una tradición que reúne a distintas generaciones y procedencias en torno a las flores, la indumentaria y la devoción.

Durante su desarrollo se han celebrado también el XIV Concurso de Traje Aragonés y el XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales.

La jornada del 12 de octubre ha comenzado de madrugada con el Rosario de la Aurora, que ha congregado a 5.000 personas. En conjunto, los actos tradicionales del día han sumado 549.530 asistencias. La ofrenda de flores ha sido el acto más multitudinario, mientras que los actos del pregón reunieron a 198.700 asistencias, entre el desfile, la lectura, las retransmisiones y el Pregón de Interpeñas.

OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha acumulado desde el día 9 de octubre 99.000 asistentes, con los conciertos de Antonio Orozco y Dani Fernández y la actuación de los ganadores de los certámenes de jota; Espacio Zity ha sumado 105.000, y Estación del Norte ha congregado a 16.100.

La gran afluencia se ha extendido al Recinto Ferial de Valdespartera, con 240.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo, con 102.100, y el Mercado de Otoño, con 29.000. La programación infantil ha registrado 101.134 asistencias, entre ellas 65.500 en Río y Juego, y la Subida de la Virgen ha congregado a 18.200 personas, en uno de los momentos más emotivos de estas primeras jornadas.

El sistema de seguridad y las cámaras de conteo de la plaza del Pilar han registrado 1.243.286 accesos durante el puente, una cifra que refleja el intenso y constante movimiento de público en el corazón de las fiestas.

Este registro de entradas ha puesto de manifiesto la gran afluencia a la plaza a lo largo de las jornadas, tanto para disfrutar de los actos programados como para compartir el ambiente festivo.

La notable presencia de visitantes de fuera de Zaragoza se ha reflejado en la ocupación de los alojamientos: los hoteles han alcanzado entre el 95 por ciento y el cien por cien durante el puente, mientras que los apartamentos turísticos y el camping han registrado un cien por cien de ocupación.

DATOS DÍA 12 DE OCTUBRE

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha reunido a 9.000 personas entre la actuación de los ganadores del XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil y del CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa y el festival folclórico de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

La música en directo ha continuado en los grandes recintos. Ana Mena y Marina Reche han congregado a 21.000 personas en Espacio Zity, mientras que Camela ha reunido a 8.000 asistentes en el Pabellón Príncipe Felipe.

En la Estación del Norte, Screamin' Cheetah Wheelies y Direi han contado con 2.300 asistentes, y Teenage Fanclub y Carasueño han reunido a 1.700 en el Jardín de Invierno.

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor ha sumado 1.392 espectadores con This Is Michael, homenaje a Michael Jackson, en la Sala Mozart.

Por su parte, 'Zaragozando', dentro de El Pilar con Nuestros Mayores, ha congregado a 1.320 personas en sus dos funciones en la Sala Multiusos. La Unión Musical Torrero ha reunido a otras 250 personas en la cúpula geodésica del Parque La Granja.

MÚSICA

La programación infantil ha registrado 32.430 asistencias, con Río y Juego como principal punto de encuentro familiar, con 26.500 visitas en el Frente Fluvial Expo.

El Parque de las Marionetas ha recibido a 3.200 personas en el Parque José Antonio Labordeta y Las Tribus del Parque ha contado con 700 participantes.

Las propuestas infantiles también han llegado a los barrios. El León Garganchón ha reunido a 1.127 participantes en Santa Isabel, mientras que el Tragachicos ha contado con 903 en San José.

El Recinto Ferial de Valdespartera ha recibido 50.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo han registrado 26.000 y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha contado con 7.000.

En Valdespartera, la Feria de la Cerveza Oktoberfest ha reunido a 1.500 personas y el III Festival Internacional de Circo de Zaragoza ha sumado 1.825 asistentes. Las artes escénicas al aire libre han reunido a 920 personas, con 740 asistentes a Fisgoneo, de la compañía De Tal Palo, en Delicias de Circo, y 180 a Versus, de la compañía Passabarret, en Humor en Xior. El espectáculo Agua, Luz y Sonido ha congregado a 1.800 personas en las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

PROGRAMACIÓN PARA HOY

La tradición continúa este martes 13 de octubre, con la ofrenda de frutos, organizada por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. El recorrido, encabezado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha partido a las 10.30 horas de la plaza de Santa Engracia y discurre por el paseo de la Independencia, la plaza de España, el Coso y la calle Alfonso I hasta la plaza del Pilar. A las 14.00 horas tendrá lugar la recepción en el ayuntamiento.

Por la tarde, a las 19.00 horas, el Rosario de Cristal saldrá de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Pedro Joaquín Soler, para recorrer las calles del centro en una de las celebraciones más singulares de las fiestas. Esta noche no habrá proyección de videomapping, para evitar la coincidencia con el Rosario de Cristal.

La programación destacada se completa con otras propuestas. Así de 10.30 a 13.00 horas las Escuelas Infantiles de Jota actúan en el escenario Fuente de la Hispanidad con la participación de Vientos de Aragón, a las 10.30 horas; Alma de Aragón, a las 11.00 horas; Simpatía Aragonesa, a las 11.30; Danzar, a las 12.00; La Fiera, a las 12.30, y D'Aragón, a las 13.00.

En el barrio de Movera, a las 12.00 horas la compañía Alehop Circo presenta Alehop! en la plaza de España. A las 18.00 horas será la Gala de Payasos sin Fronteras en Xior, en el anfiteatro de la Residencia Xior, calle Madre Rafols, 4.

La música llegará a las 19.00 horas con La Ronda de Boltaña y los Dulzaineros del Bajo Aragón, en la Estación del Norte; y cerrará la jornada el concierto a las 20.00 horas de Laaza, Begut y una artista invitada en El Túnel de Oliver. La entrada gratuita hasta completar aforo.

Finalmente, a las 21.00 horas María José Llergo y La Fuina actuarán en el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta.