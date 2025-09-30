Las fiestas del Pilar de Zaragoza tendrán ocho espacios seguros para prevenir y atender "todo tipo de violencias"

La consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Orós, presenta la campaña contras las agrsiones sexistas "No es no" en las fiestas del Pilar - EUROPA PRESS

La campaña "No es no" usa el lenguaje de los jóvenes con emojis para que el mensaje cale en el ámbito digital

Las fiestas del Pilar tendrán ocho espacios seguros donde se ofrecerá asesoramiento para prevenir "todo tipo de violencias" y también se brindará asistencia en los casos que se puedan producir de ambos sexos. Además se informará sobre los perjuicios del consumo del alcohol y las drogas.

Estos ocho espacios seguros se ubicarán la plaza del Pilar, recinto ferial, Espacio Zity, Estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light --para adolescentes--, Popyrock en plaza Merino, y los foodtrucks del parque de San Pablo.

El objetivo es crear una red de espacios seguros que mejoren la calidad de los eventos festivos y que ayuden a prevenir situaciones de gravedad. Estos espacios seguros ya se han habilitado durante el pasado Festival Vive Latino en el que se acompañó a una mujer que había sufrido una agresión sexual que finalmente no quiso denunciar.

Estos servicios cumplirán una doble función. Por un lado, actuarán como punto de información y sensibilización para fomentar comportamientos saludables y libres de violencia.

Por otro lado, ofrecerán apoyo y asesoramiento, derivando a los recursos adecuados a las personas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, situación que atente contra su salud, violencia sexual, agresiones sexistas o violencia por su identidad.

Se amplía de esta forma las situaciones que se atenderán y se trabajarán además la reducción de riesgos en el uso de sustancia psicoactivas, relaciones sexuales o conducción bajos efectos del alcohol.

La finalidad es "fomentar un ocio seguro y saludable promoviendo la convivencia", ha subrayado la consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Orós, durante la presentación de la campaña dirigida a las fiestas del Pilar que "son las mejores de España".

LA CAMPAÑA

La campaña 'No es no' en las fiestas del Pilar se puede ver en las calles desde este martes, 30 de septiembre, hasta el lunes 13 de octubre, último día de los 'Pilares'. Esta especialmente dirigida a los jóvenes, pero busca la implicación de toda la ciudad para erradicar la violencia y el control que se puede ejercer en el ámbito digital, ya que muchas relaciones se inician en el mundo virtual y luego impactan en la vida real.

La campaña se ha presentado por la también concejal de Mujer e Igualdad, Marian Orós, en el salón de recepciones del Ayuntamiento en presencia de los representantes del resto de grupos municipales, excepto ZeC, en un acto en el que se ha proyectado el video y las imágenes de esta campaña, que se lanza con motivo de las fiestas del Pilar al ser unos días de celebración y eventos multitudinarios, pero también se utilizarán en otros momentos festivos de la ciudad.

Esta campaña forma parte de un conjunto de medidas que se impulsan desde el Ayuntamiento para promover unas fiestas "seguras, en las que todos podamos disfrutar y pasarlo bien, donde impere el clima de igualdad y convivencia que caracteriza a nuestra ciudad", ha recalcado Oros.

Por ello, se usa el lenguaje y utilizando los mismos emojis que emplean los jóvenes para que llegue el mensaje de promover relaciones afectivas saludables y respetuosas entre personas iguales, libres del control, también en el ámbito digital", ha subrayado.

'UN MATCH Y UN FUEGUITO NO IMPLICAN NADA'

Por ello, acompañando al mensaje de 'No es no' y el 'Si tú no quieres, yo tampoco' de los últimos años, aparecen también los lemas 'Un match no implica nada' y 'Un fueguito no implica nada', que busca prevenir la violencia digital y desmontar prejuicios que confunden el interés, las interacción digital o la visibilidad en redes con el consentimiento real o una disponibilidad sexual.

Los dos vídeos emplean ese lenguaje y emojis para que los jóvenes sepan que "no es un consentimiento, sino que debe darse en la vida real y no se pueden sustituir interacciones en el ámbito digital con la relación en el día a día", ha diferenciado Orós.

Según el informe 'Así somos. El estado de la adolescencia en España', publicado por la oenegé Plan Internacional este mes de septiembre, en el que han participado 3.500 jóvenes de entre 12 y 21 años, existe un uso intensivo y una presencia constante y cotidiana en las redes sociales por parte de esta generación, que comienza a relacionarse en estos entornos antes de los 14 años.

El estudio alerta también de la violencia en entornos digitales, con difusión no consentida de imágenes o el control que se ejerce, y que impacta en la salud mental y en las relaciones.

De hecho, el 84% de las chicas entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante Inteligencia Artificial.

"Sabemos que la violencia y el control digital no se queda sólo en el ámbito virtual, sino que trasciende a la vida real con consecuencias reales y muy dañinas. La experiencia y los informes nos dicen que los jóvenes están expuestos a nuevos riesgos, por lo que debemos actuar desde la prevención, la protección y la formación", ha explicado Orós.

Esta campaña, ha añadido, se centra en las relaciones digitales y en mostrar que esos gestos virtuales, como el me gusta, el emoji del fueguito o el match, no implican nada, sino van acompañados de un consentimiento en la vida real.

LAS MEJORES FIESTAS

Tras reiterar que las fiestas del Pilar son las "mejores de España", Orós ha abogado por trabajar en estos entornos festivos para que se puedan disfrutar "en igualdad y con libertad, donde lo importante sea la convivencia y el respeto para que entre todos sean una fiestas seguras, divertidas y respetuosas para que sigan siendo las mejores no solo por la programación sino poder mostrar que Zaragoza es una ciudad integradora, de paz y que fomenta la diversidad y la convivencia".

Sobre el cambio de denominación de puntos violeta --donde se atendía a mujeres-- a espacios seguros --en los tiene cabida la atención a cualquier persona que haya sufrido una agresión, además del aspecto preventivo--, Orós ha comentado que para este tipo de eventos festivos más masivos "es más eficaz juntar las violencias sexistas" al argumentar que "puede haber otros problemas" como la sumisión química que también "para ejercer otras violencias o robar, además de que se previene del uso del alcohol". "El espacio seguro es positivo", ha zanjado

Asimismo, ha recordado que hay tres campañas "muy potentes" en contra de la violencia hacia las mujeres, como son el 25N y 8M, y también esta campaña del 'No es no', que se amplía a todas las personas en las fiestas del Pilar. "Es mejor ampliar y sumar que dejarlo como estaba hasta ahora", ha considerado.

Al respecto, ha apuntado que si un chico puede sufrir una agresión sexual "por qué no atenderlo también en ese espacio seguro" para indicar que se intentará que la campaña llegue a las entidades para hacer un trabajo de difusión y que sean unas fiestas "seguras y divertidas para todos".

Con el lema 'No es no', el Ayuntamiento distribuirá 4.000 pegatinas, 7.500 tarjetas, 5.000 pulseras, 2.000 lanyard, 5.500 tapavasos y 3.000 tatuajes, que se repartirán desde estos espacios como merchandising de sensibilización y concienciación.

A ello se suma el material con la imagen de espacio seguro, en 2.000 lanyard, 1.500 tapavasos, 2.000 pulseras, 2.000 pegatinas, 6.000 tarjetas de espacio seguro, además de alcoholímetros y cuadernos de información del Centro Municipal de Prevención de las Adicciones y de Zona Salud Joven Amparo Poch.

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia municipal impulsada por el Gobierno de la ciudad para garantizar y promover unas fiestas y eventos seguros. Existe un protocolo de actuación en espacios de ocio y deportivos, al que se han adherido en los últimos años bares, discotecas, peñas, comisiones de fiestas y pabellones deportivos, entre otros.