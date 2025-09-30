Las fiestas del Pilar de Zaragoza volverán a protagonizar el cupón de la ONCE del sorteo del 12 de octubre

Las Fiestas del Pilar volverán a protagonizar el cupón de la ONCE del sorteo del 12 de octubre - DANI MARCOS

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del 12 de octubre se volverá a dedicar a las fiestas del Pilar de Zaragoza, cumpliendo con la tradición de que ese día la suerte se dedique a esta festividad local y nacional en España.

Cinco millones y medio de cupones difundirán por todo el país la imagen de la Virgen del Pilar, que se venera en la catedral basílica a la que da nombre, es una talla realizada en madera dorada, de 36 centímetros de altura. Descansa sobre una columna forrada de bronce y plata y cubierta, a su vez, por un manto hasta los pies de la imagen, a excepción de los días 2, 12 y 20 de cada mes, en que aparece la columna visible en toda su superficie.

Es patrona de la ciudad desde el 27 de mayo de 1642 y la basílica del Pilar es el icono de la ciudad de Zaragoza. Ostenta el título de Catedral desde el año 1676 y de Basílica desde 1948. Miles de personas la visitan a lo largo de todo el año y especialmente cuando la ciudad celebra las fiestas en honor a su patrona.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, junto con la delegada de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, además del jefe del Departamento de Operaciones y Logística de la ONCE en Aragón, José Carlos Martínez, han presentado este cupón.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. A ello se suman premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores de la Organización.