Las Fiestas de San Roque de Calatayud (Zaragoza), declaradas de Interés Turístico Nacional

La celebración, con origen en el siglo XVI, se convierte en la duodécima de Aragón con esta distinción - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

Las Fiestas de San Roque de Calatayud han sido declaradas de Interés Turístico Nacional por la Secretaría de Estado de Turismo, según ha comunicado este jueves el Ministerio de Industria y Turismo. La entrega del diploma tendrá lugar el próximo 25 de septiembre.

La celebración, que contaba con la declaración de Interés Turístico Regional desde el 6 de octubre de 1994, se convierte así en la duodécima fiesta de Aragón y la número 165 de España con este reconocimiento.

El Ayuntamiento de Calatayud, la Federación de Interpeñas, que agrupa a diez peñas, y la Cofradía de San Roque han trabajado durante los últimos años para remarcar la antigüedad, singularidad y participación popular de unos festejos que constituyen una de las principales señas de identidad de la ciudad.

El alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, ha expresado su satisfacción por una distinción que, a su juicio, reconoce a las generaciones que han mantenido viva una celebración basada en el sentimiento, la emoción y la hospitalidad. También ha destacado el trabajo conjunto de las instituciones y colectivos implicados.

Por su parte, el presidente de Interpeñas, Gerardo Bernal, ha subrayado el protagonismo de las diez peñas y la evolución de las fiestas, especialmente desde su popularización en los años 60 del siglo pasado. Este año, la celebración ha reunido a más de 6.000 peñistas y ha incluido más de un centenar de actos musicales en cuatro días.

La presidenta de la Cofradía de San Roque, Isabel Muñoz, ha resaltado algunos de los elementos tradicionales que diferencian los festejos, como la romería en la madrugada del 16 de agosto, el reparto de chocolate, los gozos cantados al santo, el sorteo y el cambio del preboste.

UNA TRADICIÓN CON CINCO SIGLOS DE HISTORIA

Aunque la configuración actual de las fiestas se remonta a mediados del siglo XX, existen referencias documentales a actos populares en honor a San Roque desde el siglo XIX. Ya en 1520 consta la presencia de una reliquia del santo en el convento del Carmen Descalzo de Calatayud.

La devoción religiosa se ha mantenido a lo largo del tiempo y se ha combinado con actividades populares que han permitido que la celebración crezca sin perder su esencia. También existe constancia documental de la ermita de San Roque desde el año 1600.

Para tramitar la declaración, el Ayuntamiento remitió el pasado mes de marzo al Gobierno de Aragón el acuerdo unánime del Pleno para iniciar el procedimiento. La documentación incluyó la historia de las peñas y de la Cofradía, así como información sobre actos como la romería, el chupinazo y los muñecos de capea.

El expediente incorporó además cartas de apoyo de asociaciones y entidades locales, referencias en medios de comunicación, datos sobre alojamientos y restauración en un radio de 50 kilómetros, impacto en redes sociales y un plan de difusión y promoción de la fiesta.

Con el informe favorable del Gobierno de Aragón, la propuesta fue trasladada a la Secretaría de Estado de Turismo, que ha considerado que la celebración reúne las condiciones necesarias para obtener este reconocimiento.