Figaredo (Vox), sobre la regularización de migrantes por decreto: "PSOE y Podemos reconocen su odio a los españoles"

El diputado de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, en un acto en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, ha afirmado que "toda España está impactada" tras conocerse la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, agregando que con esta medida "reconocen su odio al pueblo español".

"Pretenden conceder papeles a todos aquellos que lleven cinco minutos en España", ha criticado Figaredo en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Zaragoza, donde ha participado junto al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández, en un acto de campaña electoral para presentar el programa económico y de vivienda de la formación política.

Ha cargado contra el PSOE y Podemos, "el comunismo y el socialismo brutal", que "reconocen a cara descubierta que odian al pueblo español, odian a los españoles, y por eso, en un intento desesperado, pretenden reemplazar a la población de España".

A juicio del diputado nacional de Vox, ambas formaciones de la izquierda "están tratando de modificar totalmente el panorama social en España a marchas forzadas" y ha apelado al "sentido común" para "reivindicar el bienestar de los españoles" en un país en el que "cada día es más difícil salir adelante, los jóvenes cada día lo tienen más complicado".

"Queremos volver al bienestar de los españoles", ha comentado Figaredo, para lo que Vox cuenta con un programa económico que sostiene "que gastando menos, con una economía y con un sistema más eficiente, se puede volver a tener unas infraestructuras y unos servicios que redunden el beneficio de los españoles".

"En Aragón y en Zaragoza lo veis con claridad", ha dicho. "Una familia que podía construirse un futuro que era brillante hace no tantos años, a día de hoy es oscuro. Algunos de los barrios aquí son absolutamente intransitables y algunas de las zonas no ya de Zaragoza, sino de Aragón, donde había industria y fuerza, ya no la hay", ha lamentado.

LA CORRUPCIÓN DEL PSOE

En otro orden de cosas, ha aludido al retraso de algo más de una hora que ha sufrido el tren en el que viajaba desde Madrid hasta la capital aragonesa para destacar que las infraestructuras en España "están hechas una mierda", porque "todo el dinero que recaudan de los bolsillos de los españoles, todo el dinero que le arrancan a los españoles de su esfuerzo, se lo gastan en putas y coca".

Así, ha recalcado que la corrupción del Partido Socialista "mata" y los más de "45 muertos --de los accidentes de tren-- que hoy tenemos encima de la mesa son por su culpa", por lo que ha pedido "sentarles en el banquillo de los acusados para que respondan por todos sus crímenes".

"España está en niveles récord de recaudación, nunca se había recaudado tanto, nunca España había estado tan endeudada, lo cual también nos daría más dinero. Nunca España había gastado tanto", ha manifestado Figaredo. "Sin embargo, los servicios están peor que nunca", ha censurado.

En este punto, ha detallado que en Renfe, los socialistas "han enchufado a las amantes de Ábalos"; y en el Ministerio de Transportes --antes de Fomento-- o en empresas dependientes del mismo, a las amantes del uno y del otro; han hecho contratos en los que han cobrado mordidas a través del actual Ministerio".

Todo ello "tiene consecuencias", ha observado José María Figaredo: "Hoy tenemos 45 muertos encima de la mesa que son por culpa del Partido Socialista, que lleva gestionando España con un nivel de corrupción absolutamente inaceptable durante demasiados años. Hay que sentarles en el banquillo de los acusados para que respondan por todos sus crímenes".