La Filmoteca estrena este martes los tres cortometrajes de la segunda edición de 'Zaragoza y Goya, de Cine'

II edición de 'Zaragoza y Goya, de Cine'. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Zaragoza acogerá este martes, 10 de noviembre, a las 18.00 horas, la presentación pública de las tres obras audiovisuales realizadas dentro de la segunda edición de 'Zaragoza y Goya, de Cine', el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza para fomentar la creación audiovisual en torno a la huella de Francisco de Goya en la ciudad y seguir construyendo un archivo audiovisual sobre esta relación.

Durante la sesión se proyectarán 'Las heridas de Goya', de Ignacio Estaregui; 'En la intimidad. El Goya más personal', de Mirella R. Abrisqueta; y 'Saturno e hijo', de Ciro Altabás, tres propuestas diferentes en temática, género y tratamiento que abordan la figura del artista desde perspectivas complementarias.

Tras las proyecciones tendrá lugar un coloquio con los directores Ignacio Estaregui y Ciro Altabás y la guionista Susana Martínez, moderado por la cineasta y gestora cultural Vicky Calavia, comisaria del proyecto.

'Zaragoza y Goya, de Cine' nació con la finalidad de impulsar y fomentar la creación audiovisual siguiendo la huella de Goya en Zaragoza, así como de explorar desde el lenguaje cinematográfico la dimensión visionaria de su obra. La iniciativa busca vincular al artista con los lugares de la ciudad que frecuentó, habitó, conoció o inspiraron su trayectoria, convirtiéndolos en localizaciones reales o imaginarias para nuevos relatos cinematográficos.

TRES MIRADAS SOBRE GOYA

El director y guionista zaragozano Ignacio Estaregui firma 'Las heridas de Goya', un cortometraje de ficción dramática escrito junto a Carlos Val. La historia plantea un viaje emocional en torno al duelo, la creación artística y la necesidad de recomponerse tras una pérdida. Su protagonista, Clara, es una joven actriz que prepara una obra teatral inspirada en las pinturas negras de Goya y que deberá enfrentarse a sus propios fantasmas antes de subir al escenario. La producción corre a cargo de CPA Salduie.

'En la intimidad. El Goya más personal', de Mirella R. Abrisqueta, se adentra en la correspondencia entre Francisco de Goya y su amigo de infancia Martín Zapater. A través de esas cartas, el documental aborda la amistad, el amor, la nostalgia y la relación íntima del pintor con Zaragoza, que funciona como hilo conductor del relato a través de espacios como el Pilar, el Casco Histórico o el Museo Goya-Colección Ibercaja.

Por su parte, Ciro Altabás propone en 'Saturno e hijo' una comedia de imagen real con marionetas, realizada en colaboración con el estudio The Root Muppets. La pieza imagina a Goya durante el proceso creativo de 'Saturno devorando a su hijo', con Saturno y su hijo convertidos en los propios modelos del pintor. La producción corresponde a José Ángel Delgado-Cosmos Fan.

UN ARCHIVO AUDIOVISUAL SOBRE GOYA Y ZARAGOZA

El proyecto, patrocinado por el Ayuntamiento y comisariado por Vicky Calavia, nació en 2025 con vocación de continuidad. Los trabajos pueden abordar la figura y el legado de Goya desde distintos géneros y técnicas audiovisuales, siempre estableciendo un vínculo explícito con Zaragoza a través de sus localizaciones, obras, episodios biográficos o legado artístico.

El Ayuntamiento ha acompañado además el desarrollo de las obras mediante distintos recursos municipales. Zaragoza Turismo ha ofrecido apoyo para conocer los lugares vinculados a Goya en la ciudad; Zaragoza Film Office ha facilitado la tramitación de permisos y necesidades de producción; y el Laboratorio Audiovisual ha puesto a disposición de los proyectos la posibilidad de colaborar en la postproducción de sonido.

Tras su presentación, se publicará en la web municipal, dentro del apartado Zaragoza de Cine, el tráiler de cada obra. Transcurrido un año y respetando los calendarios de festivales, estrenos y premios, los cortometrajes completos pasarán a formar parte del archivo audiovisual público del Ayuntamiento de Zaragoza.