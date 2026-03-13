Finalizadas las obras de reparación estructural de la chimenea de La Tejería

ALCAÑIZ (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

Las obras de reparación estructural de la chimenea de La Tejería de Alcañiz, que presentaba grietas y fisuras, ya han terminado. Testimonio del desarrollo industrial del siglo pasado, la chimenea recuerda la existencia de una fábrica de tejas en la Carretera de Zaragoza. El proyecto licitado por el Consistorio alcañizano por algo menos de 70.000 euros fue adjudicado a la empresa Obras y Servicios Milián Pascual.

Aunque se desconoce su fecha de construcción exacta, en los archivos municipales se hallan documentos que indicarían que probablemente sería a mediados de los años 40 del pasado siglo, donde consta en esta ubicación la existencia de una fábrica de tejas y ladrillos llamada 'Tejería Magallón'.

Esta chimenea de ladrillo, último vestigio de la existencia de la fábrica, está rodeada actualmente por edificios de viviendas. En los últimos años presentaba algunos problemas detectados en informes técnicos municipales: "La chimenea presenta un ligero desplome respecto a la vertical, principalmente desde los 15 metros de altura, hacia su cara norte, así como diversas fisuras en su tercio superior. La deformación y grietas se debieron producir por efecto de la dilatación diferencial ocasionada por la distribución del humo en su corriente de ascenso hacia la boca".

Un estudio geotécnico encargado en 2023 por el Ayuntamiento de Alcañiz determinó que su deterioro no se debía a un problema de asiento en el terreno, por humedades u otros problemas en el suelo, sino que se trataba de patologías de origen estructural.

La chimenea estaba entre los terrenos que los constructores de las edificaciones residenciales anexas debían ceder obligatoriamente para constituir un vial, quedando la chimenea justo en el eje de esta vía. Sin embargo, los espacios de cesión no fueron ejecutados de forma correcta por los titulares, quedando ambas calzadas con un desnivel de un metro, lo que hace necesario que el Ayuntamiento de Alcañiz tenga que acometer también las obras necesarias para que cumpla con la normativa de accesibilidad en el futuro.

No obstante, se ha priorizado en esta primera fase la restauración de la chimenea por su situación e interés patrimonial. "Es nuestro deber proteger el patrimonio industrial de nuestra ciudad, de ahí la importancia de la intervención que se ha hecho por parte del Ayuntamiento en la chimenea de la Tejería, ha declarado el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

LA DIFICULTAD DE LAS OBRAS

Para las obras, que se han desarrollado en un plazo de dos meses se han tenido que montar andamios hasta una altura de 23 metros y realizar los trabajos interiores con técnicas de montañismo, dado el reducido espacio de trabajo. Se ha realizado una intervención no invasiva sobre una superficie muy castigada por los humos del carbón y por su exposición medioambiental.

En el proceso se han realizado catas previas en distintos puntos de la chimenea para determinar el espesor y estado de los muros. Se ha saneado la boca inferior de la chimenea para evitar daños por humedades, rellenando huecos con gravas filtrantes y colocando una rejilla que permita la entrada de aire en la chimenea. La boca superior de la chimenea se ha cerrado con una tapa hermética de fundición sobre losa de hormigón armado.

Para la reparación de la chimenea se ha realizado un cosido estructural de las grietas mediante la inserción de barras corrugadas de fibra de vidrio con mortero epoxi.

También se ha revestido todo el interior de la chimenea mediante mortero de cal. Cinco anillos de pletina de acero han sido instalados a lo largo de la chimenea para reforzar la estructura. La actuación ha incluido una limpieza manual en seco de la superficie exterior de la chimenea para la eliminación de cascotes, detritus y material adherido.