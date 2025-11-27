La firma de hipotecas en Aragón sube un 24% en septiembre, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - La firma de hipotecas en Aragón sube un 24% en septiembre. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón ha crecido un 24% en septiembre, respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 12,24% a nivel nacional, hasta sumar un total de 1.252 operaciones, aunque se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior.

En Aragón, se prestaron 165,88 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 36,22% más del capital prestado que hace un año, comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 33,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del mismo modo y atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.609 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 203,2 millones de euros. De ellas, 20 fueron sobre fincas rústicas y 1.589 sobre urbanas.

De las 1.589 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Aragón, 1.252 fueron sobre viviendas; 5 en solares y 332 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 22 y en 75 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 236 hipotecas con cambios en sus condiciones, 139 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.296 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 941 correspondieron a viviendas, 52 a fincas rústicas, 297 a urbanas y 6 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas creció en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla-La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.