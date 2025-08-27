La firma de hipotecas en Aragón volvió a aumentar en junio, un 96,8%, y suma diez meses de ascensos interanuales

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón ha aumentado un 96,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.338 operaciones y encadena diez meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 25,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Aragón se prestaron 174,55 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 141,57% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 37,6%
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.710 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 261,08 millones de euros. De ellas, 28 fueron sobre fincas rústicas y 1.682 sobre urbanas.
De las 1.682 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Aragón, 1.338 fueron sobre viviendas; 3 en solares y 341 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 30 y en 19 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 361 hipotecas con cambios en sus condiciones, 312 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 1.316 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 987 correspondieron a viviendas, 38 a fincas rústicas, 282 a urbanas y 9 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas tuvo un incremento en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 0,71%.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+141,57%), Cantabria (+86,57%) y Murcia (+84,46%) anotando los mayores ascensos, y La Rioja, (+31,06%), País Vasco (+31,69%) y Andalucía (+36,22%) en el lado contrario.