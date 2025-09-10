La física cuántica se hace fácil con una exposición en el Centro de Historias de Zaragoza

Presentación de la muestra 'Aragón en estado cuántico'. - MIGUEL G. GARCÍA/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Aragón en estado cuántico' acercará, hasta el 28 de septiembre en el Centro de Historias de Zaragoza, la física cuántica a todos los públicos explicando conceptos clave y poniendo ejemplos de su uso.

A través de diferentes paneles, la exposición busca intentar que el público comprenda los conceptos clave de la ciencia y tecnología cuánticas, que en 2025 celebran su año internacional, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

En ellos también se narra cómo fue el nacimiento y la física cuántica a través de experimentos que, en ocasiones, van en contra de nuestro sentido común --y también del de la época--, de los cuales se podrán ver algunos ejemplos.

Finalmente, los últimos paneles presentan la investigación actual en Aragón sobre este tema, junto a material de laboratorio utilizado en los experimentos que se están realizando en estos momentos, además de vídeos con entrevistas a investigadores aragoneses pioneros en su campo.

El material se complementa con artículos de Einstein y Heisenberg, dos de los padres de esta nueva física que cambió para siempre nuestra forma de entender el mundo.

LA FÍSICA CUÁNTICA, ÚTIL EN EL DÍA A DÍA

La muestra recuerda al público que la física cuántica no es una teoría abstracta, sino que sus conceptos se utilizan en el día a día. Ejemplo de ello son los láseres, los transistores o el GPS, que son posibles gracias a ella. Además, abre un mundo de posibilidades que todavía nos suenan a ciencia ficción, como el uso de ordenadores cuánticos.

Quienes quieran profundizar todavía más sobre la exposición, podrán participar en alguna de las visitas guiadas que se celebrarán estos días.

Las de público general tendrán lugar el 18 y el 25 de septiembre a las 19.30 horas, mientras que los grupos de estudiantes pueden concertar actividades sobre la muestra a través del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).

CHARLAS Y CINE

El Centro de Historias acogerá además cuatro charlas en su salón de actos, con investigadores que nos acercarán un poco más la física cuántica. La primera será este mismo miércoles, cuando el vicedirector del INMA, Luis Martín Moreno, explique '¿Por qué la naturaleza es tan rara?'.

Tomará el testigo este viernes el presidente de la Sociedad Europea de Física, José María de Teresa, quien explicará cuáles son las aplicaciones de la física cuántica en nuestras vidas.

El divulgador Carlos Sáenz Gamasa se preguntará el 19 de septiembre si todos los electrones son iguales, mientras que Sonia Fernández Vidal, autora de betsellers, nos invitará a tomar un café cuántico el 24 de septiembre. Todas las charlas comenzarán a las 19.00 horas.

La Filmoteca de Zaragoza se une también a las celebraciones por el Año Internacional de la Física Cuántica con un ciclo con las películas que inspiran a los investigadores, del 13 al 16 de noviembre.

Abrirá el ciclo 'Copenhagen', en la que Daniel Craig da vida al científico Werner Heisenberg, a la que seguirá el 14 de noviembre 'Lost Highway', dirigida por David Lynch.

Al día siguiente se proyectarán 'Coherence' y el cortometraje 'Flatland', mientras que la cinta encargada de cerrar esta programación será 'Corre, Lola, corre'.

OTOÑO CUÁNTICO

Todas estas actividades se engloban en la programación 'Otoño cuántico en Aragón', que combinan ciencia, tecnología, cultura y educación en diferentes espacios de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El Paraninfo zaragozano acogerá una exposición sobre Miguel Catalán, pionero aragonés de la física cuántica, a partir del 6 de noviembre, que se complementará con una conferencia sobre el centenario de la mecánica cuántica el 11 de noviembre.