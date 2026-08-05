El Fondo de Innovación de Sodiar se consolida como motor financiero de proyectos punteros aragoneses

La directora general Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, la directora de Sodiar y el director general de Aragon Photonics en el momento de la firma. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) reafirma el impacto estratégico de su Fondo de Innovación y se consolida como un motor financiero en Aragón. Este instrumento financiero destinado a apoyar a las empresas aragonesas que desarrollen proyectos innovadores e iniciativas con potencial de crecimiento, competitividad y generación de empleo ha financiado a 100 proyectos empresariales contribuyendo a la creación o mantenimiento de 2.293 empleos.

El Fondo de Innovación es una de las líneas financieras con las que trabaja la empresa, además de los fondos de Impulso a emprendedores y pymes con los que se pretende apoyar financieramente a Pymes de todos los sectores en general y a empresas de Economía Social, Economía Circular, Industria Cultural, Startups, entre otras.

Desde su creación en 2011, en el marco del programa Innovaragón, la línea de Innovación se ha convertido en un referente para la financiación pública de la I+D y el impulso al desarrollo tecnológico en Aragón. Dotado inicialmente con siete millones de euros, el Fondo de Innovación ha financiado proyectos empresariales por un importe total de 12,113 millones de euros. Esta financiación ha movilizado una inversión empresarial conjunta de 49,5 millones de euros.

La directora general Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, la directora de Sodiar y el director general de Aragon Photonics en el momento de la firma La directora general Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, la directora de Sodiar y el director general de Aragon Photonics en el momento de la firma El fondo, dirigido a pequeñas y medianas empresas con domicilio social en Aragón, se articula principalmente a través de la concesión de los llamados préstamos participativos, combinando un tipo de interés fijo con un tramo variable ligado a los resultados de la compañía.

Durante su existencia, los sectores que han concentrado un mayor volumen de financiación han sido los de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y el sector de la información y las comunicaciones.

El Fondo de Innovación gestionado por Sodiar se ha convertido también en la base del programa 'Acelerador de Aragón', certificado dentro del ecosistema del European Innovation Council (EIC), uno de los principales instrumentos europeos de apoyo a empresas innovadoras y tecnologías disruptivas. Es decir, la participación en el Fondo abre las puertas a programas europeos debido a su "sello" de garantía.

Además, ha sido catalogado como 'Good Practice' por el programa de cooperación de la Unión Europea Interreg Europe, destacando su eficacia para cubrir brechas (gaps) de mercado en regiones donde el acceso al capital privado resulta más complejo.

Beonchip, Exopol, Alika Technologies o Agrofluidics son algunas de las firmas aragonesas que cuentan o han contado con este fondo. La última en unirse ha sido, hace unos días, Aragon Photonics Labs, una firma puntera tecnológica de Zaragoza especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones avanzadas basadas en tecnologías fotónicas. El acuerdo ha sido rubricado por la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón, Mar Paños, con el CEO de la compañía, Francisco Manuel López Torres.

Sodiar, a través del Fondo de Innovación, ha respaldado a esta tecnológica aragonesa para el desarrollo de Innovamina-RS, un proyecto europeo centrado en la monitorización constante de desprendimientos en relaves mineros para garantizar la seguridad en este campo. Una iniciativa impulsada por el instituto europeo EIT RawMaterials y ejecutada en consorcio internacional junto a otras empresas y universidades. Con 150.000 euros del Fondo de Innovación de Sodiar, espera conseguir un efecto tractor que atraiga más financiación para un campo que no para de evolucionar y desarrollarse.

La sociedad pública del Gobierno de Aragón, Sodiar, mantiene su compromiso con el tejido industrial y productivo regional, utilizando herramientas e instrumentos financieros ágiles que actúan como palancas de cambio en nuestro territorio.