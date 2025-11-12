Los fondos europeos permiten a Bielsa una inversión histórica en la limpieza y mantenimiento de los montes del municipio

BIELSA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bielsa ha acometido en los últimos meses "inversiones que, después de muchos años, eran una urgencia. Había que actuar en los montes del término municipal para mantener los bosques vivos y, con ello favorecer el mantenimiento de las especies que los habitan", ha señalado el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Noguero.

El alcalde ha expuesto que "sin los Fondos Europeos, habría sido imposible para un consistorio como el nuestro". En total, Bielsa ha impulsado trabajos por valor de 1.142.873 euros, algunos a través de proyectos que presentó a estos fondos el propio consistorio, como la desmatorralización de terrenos que históricamente eran pastizales en el entorno de El Cornato, en el Valle de Pineta; y otros, como la mejora del hábitat del urogallo, a través del Gobierno de Aragón.

También se han acometido trabajos de restauración de pastizales en el Valle de La Larri, donde se ha construido un mirador interpretativo sobre la Red Natura 2000, y de acondicionamiento en el mirador de La Estiva, así como la adecuación de los refugios de la Larri y Montinier, o la reforma y ampliación de una manga de manejo de ganador en la partida de la Larri.

Los fondos europeos, ha añadido Noguero, "nos permiten facilitar a los ganaderos el manejo del ganado así como cuidar del medio ambiente con mejoras en nuestros montes y la extracción de madera, favoreciendo con ello el desarrollo de la flora y fauna. Hablamos de dos de los pilares de nuestro territorio: la ganadería y el patrimonio natural".