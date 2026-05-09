Los fondos europeos del Plan de Recuperación suponen 3.800 millones de euros en Aragón

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, puesto en marcha en 2021 por el Gobierno de España para gestionar los fondos del instrumento europeo de respuesta a la crisis del coronavirus, acumula una ejecución de 3.804 millones de euros en Aragón, con 53.291 empresas, entidades y hogares beneficiarios.

Para el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, "los buenos resultados de esta iniciativa conjunta de la Unión Europea son un recordatorio, en la conmemoración del Día de Europa, de que los valores de unión en la diversidad y respeto por los derechos humanos son la mejor guía para el éxito de cualquier proyecto político".

Hasta la fecha, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Aragón se distribuye en 1.605 millones de euros tramitados por la Comunidad Autónoma y 2.199 millones a cargo directamente de la Administración General del Estado. Estas grandes cifras se desglosan en sectores estratégicos para Aragón que son a su vez motor para la creación de empleo.

Entre las actuaciones de mayor impacto en Aragón se encuentra el PERTE para el vehículo eléctrico, que acumula 415 millones de euros, con Stellantis como principal receptor (365 millones), con destino a la ampliación de su gigafactoría en Figueruelas y a la nueva fábrica de baterías. Estas ayudas están permitiendo a su vez la atracción de nuevas inversiones, como la recientemente anunciada producción de un nuevo modelo de vehículo eléctrico de Opel, ha mencionado el delegado.

Beltrán ha subrayado que "gracias al Plan de Recuperación, que ha permitido incrementar fortalezas de país como la industria o las energías renovables, se estima que la economía española se situó 2,6 puntos por encima del nivel que se hubiera tenido en ausencia del programa europeo, una diferencia que para 2031 se estima puede llegar a 3,4 puntos". "Hoy estamos mejor preparados para crisis internacionales como la guerra de Irán", ha apostillado el delegado del Gobierno en Aragón.

OTRAS LÍNEAS DESTACADAS

Otra línea de impacto en el territorio es la destinada a vivienda, con el desarrollo a cargo de la Comunidad Autónoma de 694 viviendas de alquiler social, en 42 municipios, con una financiación europea de 27,8 millones de euros, han resaltado desde la Delegación del Gobierno. En cuanto a rehabilitación energética de edificios residenciales, programas que tienen una alta demanda entre la ciudadanía por la mejora que supone para sus viviendas, la Comunidad Autónoma ha recibido 8,9 millones de euros del Programa PREE (general), de los que ha ejecutado un 13%, según los datos disponibles en el portal estadístico del Plan de Recuperación; y 6,6 millones de euros del Programa PREE 5000 (específico para pueblos), de los que ha ejecutado un 12%.

En el ámbito urbano, se encuentra la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, un programa por el que se han ejecutado en Aragón un total de 71 millones de euros dirigidos a fomentar la movilidad sostenible, la descarbonización del transporte público y la mejora de la calidad del aire en los entornos urbanos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido, en las dos convocatorias del programa, más de 49 millones de euros que han permitido renovar la flota de autobuses urbanos y la promoción de la movilidad ciclista. En este sentido, Beltrán ha manifestado que "nos preocupa que el Gobierno de Aragón tenga todavía muchas ayudas para mejorar bloques de vecinos sin ejecutar, o que el Ayuntamiento de Zaragoza ponga en cuestión políticas contra la contaminación, como la Zona de Bajas Emisiones".

Ha finalizado diciendo que "el proceso de construcción europeo nos ha enseñado que la mejor forma de avanzar es juntos, y por eso insto a que todas las administraciones trabajemos al máximo para aprovechar las ayudas que llegan de Europa".