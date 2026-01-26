La formación FOCUSS 2026 ofrece cien programas a los profesionales del sistema sanitario aragonés

La edición de este año, además, ha buscado reforzar áreas especialmente relevantes para la realidad sanitaria aragonesa. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) ha abierto este lunes, 26 de enero, el plazo para inscribirse en la vigésima edición del Programa FOCUSS, que ofrece formación para fortalecer las competencias de los profesionales del sistema sanitario público de Aragón.

En esta convocatoria, FOCUSS 2026 ofrece cien programas formativos, que se desarrollarán en hospitales y centros de salud de todo Aragón, abarcando los ocho sectores sanitarios, además, de unidades especializadas como el 061 Aragón, el Banco de Sangre y Tejidos y diversos servicios de alta especialización. De este modo, FOCUSS mantiene su vocación territorial, acercando oportunidades formativas a todo el sistema sanitario público.

Los cien programas formativos de FOCUSS 2026 están distribuidos en más de 20 especialidades. Se trata de estancias cortas y prácticas que permiten adquirir habilidades directamente en servicios de referencia, favoreciendo el aprendizaje aplicado y el intercambio de experiencias entre profesionales.

El objetivo es favorecer la innovación y reforzar la calidad del propio sistema. La edición de este año, además, ha buscado reforzar áreas especialmente relevantes, como salud mental, urgencias y emergencias, oncología, enfermedades infecciosas, geriatría o la atención a pacientes crónicos complejos.

La técnico de Área de la Unidad de Formación del IACS, Olga Valera, ha manifestado que la vigésima edición de FOCUSS 2026 reafirma su papel como uno de los pilares de la formación en Aragón, impulsando el desarrollo profesional y la excelencia asistencial, con la mirada puesta en la mejora continua y en una atención sanitaria de mayor calidad.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo16 de febrero de 2026. Toda la información, las solicitudes y el acceso a la misma están disponibles en la web del IACS.