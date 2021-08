El fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez reprocha que se califique de éxito la evacuación de Afganistán

ZARAGOZA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez ha reprochado a las autoridades españolas que califiquen de "éxito" la evacuación de Afganistán y ha recriminado a "los responsables políticos de este país, los de ahora y los de antes", que la misión militar española abandonara el país asiático en septiembre 2013, "dejando tirados a los traductores y a todo el personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional".

"Está claro que esta operación se ha hecho con ocho años de retraso", ha afirmado en declaraciones a Europa Press, tras participar en la presentación, en Zaragoza, de la exposición fotográfica 'La distancia justa', de Pepe Guinea, en la sala f/DKV.

"El operativo de rescate de estas dos últimas semanas ha sido magnífico", ha opinado Gervasio Sánchez, quien ha ensalzado el trabajo "fantástico de los soldados de las fuerzas especiales, de los GEOS --Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional-- que estaban en Kabul, el embajador y su personal", que lo han hecho "incluso mejor de lo que era posible pronosticar".

Sin embargo, el fotoperiodista --que ha viajado en numerosas ocasiones al país afgano--, ha considerado "inaceptable" el hecho de "vanagloriarse" de cómo se ha hecho la salida, "sin la más mínima autocrítica, ni del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ni de la vicepresidenta Nadia Calviño", para estimar que solo la ha hecho en los últimos días de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Para el reportero, la manera en la que se ha producido la retirada de Estados Unidos ha sido un "desastre". "Lo que hemos visto que pasaba en el aeropuerto, donde había 5.000 marines, todavía no me lo puedo creer", ha remarcado.

Igualmente, ha criticado que el Gobierno español esté haciendo ver a la opinión pública "que ahora va a preocuparse por sacar a la gente que se ha quedado" en Afganistán, "cuando han sido incapaces de hacerlo en ocho años". Para el reportero, estos anuncios son "pura propaganda", y les ha pedido "que primero lo hagan y luego lo cuenten, y no al revés".

Gervasio Sánchez ha estimado que la misión militar española ha sido "boicoteada desde el primer momento" por los cuatro gobiernos que ha habido en España en los últimos 20 años, y, además, "no nos han dejado a los periodistas informar sobre lo que estaba pasando en Afganistán, que era un guerra", para apuntar que se han podido hacer coberturas junto "al ejército americano, británico y otros, pero no con el español".

QUÉ FUTURO ESPERA

El fotoperiodista se ha mostrado escéptico sobre el futuro que le espera ahora al país afgano y ha recordado "el Estado totalitario y brutal", en especial sobre las mujeres, que encontró en su primer viaje, en 1997, durante el quinquenio talibán.

Ahora, ha señalado, los talibanes "han demostrado que saben manejar muy bien las redes sociales y la propaganda". Además, en su opinión, son conscientes de que Afganistán es un país "en un nivel económico, incluso sanitario, mucho mejor que hace 25 años".

En este sentido, Gervasio Sánchez ha advertido de que los talibanes pueden encontrar mayor resistencia entre la sociedad de la que hallaron hace 25 años. Ha apuntado que cuando llegaron en 1997 a Kabul, "solo o quedaban 300.000 personas en la capital, ahora viven cinco millones de personas, de las que dos millones son de la etnia hazara chiíta", que los talibanes consideran enemigos.

Igualmente, ha comentado que en aquel momento "las mujeres se fueron a casa", mientras que ahora "en Kabul las mujeres salen a la calle y las periodistas o las funcionarias van a trabajar", al tiempo que ha resaltado que Irán o Pakistán no van a permitir la llegada de millones de refugiados de las minorías perseguidas, como ocurrió durante el anterior dominio talibán.

"No soy muy optimista, pero los talibanes tienen que empezar a gobernar ya, y en función de las dirección que tomen, pueden provocar incluso un levantamiento popular", ha sostenido.

AYUDA INTERNACIONAL

Gervasio Sánchez ha indicado también "que saben que necesitan ayuda internacional" y no la van a recibir "si imponen una ley islámica muy estricta", con lo que, además, perderían "la estructura pública que se ha creado durante estos 20 años, aunque fuera muy corrupta, porque así se construyó con la ayuda occidental".

Para el periodista, tienen poco tiempo para tomar decisiones ya que Afganistán "es un país muy frío, Kabul está a más de dos mil metros de altura y en invierno se paraliza la actividad". "Si en un mes no abren los bancos y la economía no empieza a funcionar, va a ser un caos, porque la gente es muy pobre y no tiene reservas", ha alertado.

"Los afganos prefieren un régimen injusto, si trae el orden y la paz, por eso aceptaron a los talibanes en los noventa", tras 20 años de guerra contra el ejército soviético, ha explicado el periodista, quien ha pronosticado que solo pueden permanecer actualmente en el poder, si son capaces de mantener el orden social, para lo que deberán "respetar algunos de los derechos que se han alcanzado".