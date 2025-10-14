Fraga (Huesca) y los municipios de su entorno triplican desde hoy las conexiones en autobús con Zaragoza

FRAGA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El Lote 5 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón se ha puesto en marcha con tres nuevas líneas que triplican las conexiones entre Fraga y los municipios de su entorno con Zaragoza capital: la T5-1 (Fraga-Zaragoza por pueblos), la T5-20 (Castejón de Monegros-Zaragoza) y la T5-50 (Valfarta-Bujaraloz).

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha supervisado la puesta en marcha estas líneas y ha señalado que "prestan servicio desde hoy a 13 municipios de cuatro comarcas (Bajo Cinca, Los Monegros, Ribera Baja del Ebro y Comarca Central) con una renovada y eficiente flota de autobuses con tecnología híbrida y más accesibles a personas con discapacidad o movilidad reducida que recogen y dejan viajeros en 30 paradas de las diferentes rutas".

A estas mejoras en la operativa se une un beneficio para los usuarios, ya que las nuevas tarifas suponen un ahorro del 30% respecto al precio de los servicios anteriores. Además de esta rebaja en la tarifa del billete sencillo, se pueden adquirir abonos multiviaje que suponen descuentos adicionales de entre el 45% y el 60%. De esta manera, un joven que adquiera un abono mensual de 25 viajes para viajar entre Fraga y Zaragoza pagará por trayecto 5 euros, frente a los 9,85 euros del billete sencillo.

Además, se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza, que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa. En el caso de viajar entre Bujaraloz y la capital aragonesa, frente a los 6,05 euros del billete sencillo ese joven pagará poco más de 3 euros gracias a estos abonos.

Para Octavio López, la de hoy "es un día muy importante para los 13 municipios por los que transitan las líneas de este nuevo lote del mapa concesional, porque los más de 42.000 ciudadanos a los que prestan servicio disponen desde esta mañana de un nuevo, renovado y mejorado transporte público".

El responsable de Transportes del Gobierno de Aragón ha destacado que "lo que hoy estamos haciendo es facilitar la vida cotidiana y generando oportunidades a los municipios a través de la mejora de la movilidad, que, en el fondo, es "el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos: mejorar la vida de la gente".

El director general de Transportes, David Sánchez Fraile, ha sido el encargado de dar los detalles técnicos de la operativa y ha apuntado que "este nuevo Lote 5 se ha estrenado hoy a las 7.30 horas con la salida de la primera expedición desde de la Estación de Autobuses de Fraga en dirección a Zaragoza y ha continuado con 10 expediciones más en las tres líneas que lo conforman, cuyos viajeros han podido comprobar las mejoras del nuevo servicio".S

Se trata del octavo lote del nuevo mapa concesional autonómico en ponerse en marcha (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 15) y de aquí a final de año y primeros meses de 2026 está prevista la puesta en servicio del resto de lotes (1, 2, 3, 4, 9, 13 y 14).

En este sentido, López ha recalcado que "la inversión en el nuevo mapa concesional se eleva de 11 a 20 millones de euros anuales para llegar a más núcleos incrementando un 40% el kilometraje, frente a la reducción que pretende realizar el Ministerio con su mapa estatal en nuestra comunidad autónoma".

El consejero ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno de Aragón por cohesionar el territorio "tal como estamos haciendo con el transporte, pero también con la vivienda, las carreteras o la despoblación, todo con una única y verdadera intención: que las decisiones que tomamos sean útiles a los ciudadanos, por eso espero y deseo que las tres líneas de este Lote 5 que desde hoy conectan el Área de Fraga con Zaragoza a través del eje del Ebro supongan un beneficio para todos y cada uno de los usuarios que, desde hoy, verán mejorada de manera considerable su movilidad", ha concluido.