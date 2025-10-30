Las frecuencias del autobús que conecta Tarazona y Borja con Zaragoza mejoran un 40% desde este jueves

Los directores generales de Transportes, David Sánchez Fraile, y Administración Local, Marina Sevilla, y el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, han supervisado uno de los nuevos autobuses híbridos del servicio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TARAZONA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El Lote 14 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón se ha puesto en marcha este jueves con 17 nuevas líneas con mejoras como el aumento de los servicios entre las localidades de Tarazona y Borja con Zaragoza en un 40%, con diez servicios de ida y vuelta en días laborables.

"Otra de las cuestiones fundamentales que introduce el nuevo mapa concesional en esta zona oeste de Aragón es que dos localidades aragonesas como Novillas y Mallén y una navarra pero con evidentes lazos con Aragón, como es Cortes, van a disponer por primera vez de una conexión directa con Zaragoza", ha señalado el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, quien se ha desplazado a Tarazona para supervisar el funcionamiento de las nuevas 17 líneas en su primer día de implantación.

Sánchez Fraile ha resumido los principales hitos del nuevo Lote 14 que presta servicio a un total de 41 municipios aragoneses pertenecientes a cuatro comarcas --Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja, Ribera Alta del Ebro y Comarca Central--.

"En total, las 17 líneas que hoy estrenamos dan servicio a 90.000 habitantes con una flota de autobuses eficientes y sostenibles, de tecnología híbrida, que realizan parada en 118 puntos", ha señalado.

A ello ha sumado que las tarifas son un 10% más económicas que las existentes, además de introducir abonos mensuales que suponen ahorros de hasta un 60% adicional para jóvenes, mayores y personas con discapacidad.

Además, se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza, que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa.

Este es el noveno lote del nuevo mapa concesional autonómico en ponerse en marcha --5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 15-- y de aquí a final de año y primeros meses de 2026 está prevista la puesta en servicio del resto de lotes --1, 2, 3, 4, 9 y el 13--.

En este punto, David Sánchez Fraile ha recalcado que "la inversión en el nuevo mapa concesional se eleva de 11 a 20 millones de euros anuales para llegar a más núcleos incrementando un 40% el kilometraje, frente a la reducción que pretende realizar el Ministerio con su mapa estatal en nuestra comunidad autónoma".

"Estamos transformando y modernizando el transporte público en Aragón con el despliegue del mapa concesional autonómico, dando servicio a más núcleos y a más aragoneses, una dirección que, esperemos, siga también el Ministerio con su mapa estatal que prevé la supresión de 151 paradas en Aragón", ha recordado David Sánchez Fraile, quien ha confiado en que finalmente "el Gobierno central rectifique y no se pierdan conexiones estatales en nuestra comunidad autónoma, estaremos muy vigilantes para, en caso contrario, denunciarlo".